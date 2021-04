Príncipe Harry e príncipe William irão se encontrar, pela primeira vez em um ano, no funeral do avô - e Kate Middleton vai ajudar

14/04/2021 | 12:10



Príncipe Harry viajou para a Inglaterra para poder se despedir do avô, príncipe Philip, que morreu no dia 9 de abril, aos 99 anos de idade. O funeral irá acontecer no próximo sábado, dia 17, e Harry por enquanto cumpre uma quarentena antes de realizar o teste de coronavírus e poder rever os membros de sua família em segurança.

E segundo informações do Daily Mail, o marido de Meghan Markle só verá o irmão, príncipe William, no dia do funeral, após um ano distantes. Porém, ambos já teriam se falado pelo telefone desde o dia que Harry chegou ao país.

Outro detalhe que foi revelado é o fato de Kate Middleton, esposa de príncipe William, agir como pacificadora entre os irmãos para ajudá-los a deixar as diferenças e problemas de lado e reiniciar o relacionamento, principalmente para honrar a memória do avô.

Uma fonte contou o seguinte ao Daily Telegraph:

- Eles sabem que não é sobre eles no sábado - é sobre honrar a memória de seu avô e apoiar sua avó [Rainha Elizabeth II]. Eu ficaria extremamente surpreso se isso não fosse o principal objetivo deles. Eles ficarão ansiosos para passar um tempo juntos como uma família, pelo menos uma vez no mesmo fuso horário.

Já outra pessoa informou:

- Todo o foco está na Rainha. Sem exceções. Uma família unificada.

Recentemente, tanto William, quanto Harry, divulgaram homenagens emocionantes ao avô.

Lembrando que Harry viajou sozinho para a Inglaterra e deixou Meghan, que está grávida pela segunda vez, nos Estados Unidos, justamente pelo fato de a viagem de avião em plena pandemia do coronavírus ser um risco para ela.