Lipe Ribeiro abre o jogo sobre término com Yá Burihan e confirma traição: - Metade de São Paulo sabia que ela estava com outro

14/04/2021 | 12:11



Lipe Ribeiro decidiu abrir o jogo sobre o fim de seu relacionamento com Yá Burihan. Em conversa com Lucas Selfie para o canal de YouTube do amigo, Lipe confirmou o que muitos já haviam especulado: o romance chegou ao fim por conta de uma traição por parte da influenciadora.

Durante a conversa, o ex-A Fazenda 12 revelou que a traição ocorreu enquanto ele ainda estava no reality show, e que quando ele fez o pedido de casamento para a influenciadora ela já estava envolvida com outra pessoa. Dessa forma, ele acabou descobrindo a traição através de um amigo, que sabia do que estava acontecendo:

- Eu estava lá dentro enquanto isso acontecia, com a certeza de que ia casar. Muita gente sabia. Um amigo meu me contou, ele falou: Chorei no dia em que você pediu ela em casamento. Assistia e falava: C*****o, a mulher está com outro. Ele chorava, tinha chamado ele para ser padrinho de casamento.

Lipe ainda conta que a ex-noiva não escondia o fato de estar com outra pessoa enquanto ele estava dentro do reality - e que, depois, tentou impedir que ele descobrisse proibindo-o de conversar com amigos:

- Metade de São Paulo sabia que ela estava com outro aqui fora, eles saíam de mãos dadas, nem faziam questão de esconder. Amigos meus sabiam, mas esperaram minha rotina de trabalho acalmar, pois eu tinha acabado de sair do reality, para me contar. [Ela] tentou esconder de muitas formas. Lembro que, no Réveillon, ela não deixava eu falar com meus amigos aqui de São Paulo, porque eles sabiam. Se não tivessem me contado, eu não ia descobrir. Você tem ideia, eles [Yá e o affair] viajaram juntos!

O influenciador ainda falou sobre a repercussão do término e dos boatos de traição, relembrando o fato de que muitos internautas apontaram que a traição de Yá seria justificada por suas atitudes para com a ex-noiva durante o programa De Férias com o Ex:

- Nem se compara. Eu vejo o povo falando na internet, mas não se compara. Não foi uma, duas, três vezes, foram várias. Ela estava com um cara aqui fora. Viajou, apresentou à família, era outra parada. A Yá viajou com ele e conheceu toda a família dele enquanto eu estava na Fazenda. E o pior? Ela aceitou o convite para ir lá dentro me entregar uma carta. Ela aceitou o pedido de casamento. Quando eu me tornei a pessoa que ela desejava, aconteceu isso. Eu acho que eu não merecia. Depois vi na internet a galera falando que isso foi uma retratação histórica. Eu não entendo o que passa na cabeça dessa galera.

Lipe também conta que, depois de descobrir a traição, ficou tentando entender o que levou a ex a tomar tal atitude, e que se culpou durante algum tempo - mas que não há chances de que o casal se reconcilie:

- Fiquei sem chão, muito mal. Ela deixou acontecer. Eu não conseguia nem comer quando descobri. Fiquei um mês pensando: Por quê?. Quando eu era filha da p**a, me tornei uma pessoa melhor. Quando sou uma pessoa melhor, agora, acontece isso comigo. A desculpa dela foi a insegurança. Tem chance de voltar? Zero! Vivi minha vida para ela em 2020, aí vejo ela com outro cara aqui fora?

Apesar de tudo, o terceiro colocado de A Fazenda 12 ressalta que ainda tem carinho por Yá, mas que espera que ela aprenda com suas atitudes:

- Eu espero que ela aprenda. O que ela fez é um bagulho muito desumano. O problema é que não envolve só a mim, envolve família. Meus pais tinham ela como filha. Eles falavam com ela todo dia lá em casa e ela viajando com o maluco enquanto eu estava na Fazenda. Acho que o que mais me chateia foi ela não ter deixado minha mãe ir [ao programa] e ela querer ir.

A fila andou?

Mesmo com toda a chateação por conta da situação com Yá, Lipe afirma que decidiu viver sua vida ao invés de ficar lamentando o ocorrido - e que foi justamente nessa época que apareceu o convite para participar do reality show Ilhados com Beats, durante o qual se envolveu com Anitta. Apesar de muitos, inclusive o pai da cantora, terem aprovado o novo casal, a relação durou pouco - e Anitta já até mesmo foi vista na companhia de outro homem.

Questionado por Lucas Selfie, Lipe revelou que a relação entre os dois poderia ter evoluído caso a cantora não tivesse ido morar em Miami:

- Em nenhum momento [pensamos em ficar juntos], os dois sabiam o que estava acontecendo. Sabíamos desde o começo que ela ia morar fora, e está tudo bem. A gente sabia que a distância e tal? Antes de qualquer relacionamento tem uma amizade com a pessoa, e a gente teve isso desde cedo. A gente não queria botar rótulo. Talvez [se ela ainda estivesse no Brasil] poderia ter rolado algo a mais. Ela estava do lado de casa, a gente se encontrava todo dia.

Mas, mesmo com um relacionamento com Anitta fora de questão, Lipe parece já estar investindo em um novo affair. Os olhos de águia dos internautas perceberam que a blogueira Maria Júlia Mazalli posou com o novo mascote do influenciador, um chihuahua chamado Dionísio - além de notarem que, em um vídeo publicado por Lipe, é possível ver uma mulher morena com roupas semelhantes às de Maria Júlia! Será que está rolando algo?