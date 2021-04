Após acidente, Buddy Valastro revela que fez quinta cirurgia na mão

14/04/2021 | 12:11



De acordo com informações da revista People, Buddy Valastro, a estrela de Cake Boss, revelou ter feito a quinta cirurgia na mão! Buddy sofreu um acidente quando foi tentar arrumar a máquina em que jogava boliche com a família em setembro de 2020, e acabou ficando com a mão direita presa dentro da máquina.

Para o talk show de Rachael Ray, Buddy afirmou:

- Estou me sentindo bem, minha mão está melhorando. Fiz minha quinta cirurgia há cerca de um mês e foi um grande sucesso. Definitivamente, tenho muito mais mobilidade de volta.

O famoso confeiteiro mostrou a mão e comentou:

- Posso fazer um punho inteiro. Posso endireitar todos os meus dedos. E eu diria que cerca de 75% da minha força está de volta, então está vindo. Mas ainda estou fazendo fisioterapia e, você sabe, estou indo muito bem.