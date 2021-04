Vice-campeã do BBB15, Amanda Djehdian e o marido irão participar do Power Couple Brasil

14/04/2021 | 12:11



Em breve, mais especificamente em maio, estreia a quinta edição do Power Couple Brasil, reality show da TV Record! Sob o comando de Adriane Galisteu, o programa, segundo informações do colunista Leo Dias, deve contar com a presença da vice-campeã do BBB15, Amanda Djehdian, e o marido, Mateus Hoffmann.

O jornalista ainda informa que ambos são convidados para participar da atração desde 2019, mas aceitaram o convite apenas esse ano pelo fato de Mateus ter tido que se recuperar de uma cirurgia que fez. Ele havia perdido a audição de um dos ouvidos após a retirada de um tumor, conhecido como Schwannoma Vestibular. Hoje, o empresário possui 100% da audição, já que usa diariamente um aparelho auditivo.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria da Record não retornou o contato até a publicação desta matéria.