No Mais Você, Thaís Braz agita a web ao mostrar dificuldade para analisar sua participação no BBB21

14/04/2021 | 11:11



Nesta quarta-feira, dia 14, Thaís Braz foi a convidada do programa Mais Você! A ex-BBB foi eliminada do reality show na última terça-feira, dia 13, com 82,29% dos votos. Thaís chamou a atenção por mostrar dificuldade para responder as perguntas de Ana Maria Braga. A apresentadora questionou qual momento foi mais importante para ela:

- Um momento que foi muito importante para mim, foi quando eu ganhei a Prova do Anjo, que eu pude ver a minha família. E é surreal você ganhar uma prova lá, você se sente muito mais no jogo, é incrível isso. (...) Foi muita emoção atender o Big Fone também, e deu muito certo quando eu atendi, porque eu estava emparedada.

A ex-participante, que entrou no ranking das maiores rejeições, ainda disse que faltou confiança em seu jogo:

- Ali no começo, faltou eu confiar em mim, eu não confiava em mim. Às vezes eu tinha uma visão e não acreditava nessa visão, acho que isso me atrapalhou muito.

No entanto, Thaís afirmou que ainda está digerindo as coisas que aconteceram na casa:

- Eu estou digerindo as coisas que eu ouvi por alto. Eu quero muito poder ver muito mais do programa para eu ter as minhas opiniões vendo aqui de fora. Aqui fora é muito diferente. (...) Eu fiquei triste, claro, por ter saído, porque meu sonho era ganhar. Na verdade, tinha uma coisa que estava me confortando aqui dentro, eu não menti quando eu falei que eu estava tranquila, eu senti que minha trajetória tinha chegado ao fim ali.

Um dos momentos que ganhou destaque da internet pelo fato de Thaís aparentar estar incerta, aconteceu depois que Ana Maria perguntou quais eram os planos dela, agora fora da casa. Ela respondeu que gostaria de trabalhar com redes sociais:

- Eu fiquei muito feliz, quero aproveitar muito essa visibilidade que eu tive. Quero trabalhar com redes sociais. Eu gosto muito de moda, queria ir para esse lado.

Ela comentou sobre a fama de planta em relação à sua presença, que começou a surgir ao longo do jogo:

- Eu me posiciono quando é direto a mim e quando me cabe ali posicionar, em algumas questões que todo mundo tem que posicionar. Lá na casa, é diferente, eu era pressionada porque eu era julgada como planta para me posicionar em alguns conflitos que eu não concordava, eu não queria entrar no meio.

A ex-BBB também falou sobre a relação com o Fiuk dentro do reality show:

- A gente não tinha uma relação amorosa, era de amizade mesmo. No começo, eu sentia atração por ele, não tem porque mentir, todo mundo viu isso. Mas principalmente por agora, a gente estava conversando muito, acho que até faltou isso no comecinho, a gente ia ter se dado melhor se a gente tivesse conversado mais.