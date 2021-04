Após a eliminação de Thaís no BBB21, Viih Tube chora e ganha presente deixado pela amiga

14/04/2021 | 11:10



Como era de se esperar, a eliminação de Thais no BBB21 acabou abalando alguns brothers - em especial Viih Tube, que havia até mesmo tentado executar um plano para salvar a amiga da berlinda. Com a saída da goiana, a youtuber chorou muito e foi consolada por João Luiz e Camilla de Lucas, que não permitiram que a loira ficasse sozinha enquanto estava triste.

Por outro lado Arthur e Fiuk, que disputaram a eliminação com Thaís, comemoraram a permanência na casa e parecem ter decretado uma trégua no desentendimento que tiveram nos últimos dias. Os dois se abraçaram, e o crossfiteiro chegou a declarar que quer ser amigo no cantor quando os dois deixarem o confinamento:

- Dali para fora... vai ser um prazer do caramba! Estou falando sério. Você me ensinou muita coisa aqui. Até lidar com meus próprios demônios. Isso é muito significante. E eu só agradeço.

Fiuk, no entanto, declarou que não irá mais rebater as provocações do colega:

- Eu não tenho mais pique para brigar, não, Arthur. Se quiser, vai brigar sozinho.

Enquanto isso, Juliette e Gilberto refletiram sobre quem eles gostariam de que ficasse na casa durante os últimos dias de confinamento do reality, e acabaram falando o nome um do outro. A maquiadora, então, afirmou que o brother estava se afastando novamente, de modo que o doutorando em economia ressaltou o fato de Juliette ter estado ocupada nos últimos dias:

- Na verdade eu acho que não foi nem distante, é que tu estava resolvendo muitos conflitos esses dias.

Fiuk também conversou com Juliette, e a questionou sobre suas prioridades dentro do reality. Os dois decidiram fingir que ainda estavam no jogo, de modo que o filho de Fábio Jr. colocou em sua lista de prioridades Gilberto, Thaís, João Luiz, Camilla de Lucas e a própria Juliette. Já a paraibana declara que suas prioridades são Camilla, João, Viih Tube, Gilberto e Fiuk, empatado com Thaís.

Mas se por um lado Juliette está se aproximando de alguns brothers, por outro Pocah acabou entregando que pretende se afastar de João Luiz. O professor procurou a cantora para justificar a plaquinha de não ganha que deu à ela no jogo da discórdia, e entregou que viu a eliminação dos aliados de Pocah como uma ameaça a permanência da Mc no jogo:

- Eu sei que você ficou muito bolada comigo ontem, mas assim, não estou querendo me justificar. Mas essa foi só uma impressão que eu tive do momento. Talvez, nessa altura do jogo, você perder pessoas na qual você seja aliado, pode ser prejudicial num futuro próximo do jogo, entendeu? Foi somente e exatamente por isso.

A cantora, por sua vez, rebateu:

- Por exemplo, você perdeu a Carla Diaz e Thaís, e por que elas saíram, você sai também? Não é isso.

Por fim, Pocah revelou que decidiu se afastar de João por algum tempo:

- É só porque eu preciso me fortalecer... É só para eu me manter bem, mas a gente vai se falar. Eu não te odeio.

Mais uma eliminação fofa

Rodolfo protagonizou um momento emocionante em sua eliminação, que ocorreu no dia 6 de março, ao presentear Caio com um de seus bonés antes de deixar o confinamento. Já na eliminação desta semana, Thaís também acabou criando um momento fofo ao deixar um presentinho para seus amigos dentro do confinamento.

Algum tempo depois que a goiana deixou o confinamento, João Luiz convocou Viih Tube, Camilla de Lucas, Juliette e Pocah para uma reunião no Quarto Cordel. O professor colocou a youtuber sentada em uma das camas enquanto se reuniu com as outras três amigas na cama da frente, revelando que Thaís havia deixado um presente:

- Eu convoquei muitas pessoas especiais para a Thaís aqui, porque ela deixou algo muito especial para você e eu preciso te entregar porque eu tenho uma missão.

O professor, então, pegou uma das pulseiras que Thaís costumava usar dentro do programa e entregou para Viih, que se surpreendeu:

- Ai, a pulseira que faltou [nas coisas dela], a que ela mais gosta?

João ainda esclareceu que deveria esperar mais um pouco para entregar a lembrança, mas que achou melhor confortar a amiga o quanto antes:

- Eu ia esperar amanhã porque sei que, amanhã, a saudade vai bater muito também. Só que acho que vai ser bom para você dormir com isso para saber que ela está com você.

Depois que a pulseira foi entregue para Viih Tube, Pocah, Juliette e Camilla mostraram que também haviam recebido lembranças da eliminada.

Enquanto isso, fora da casa?

Como de costume, após deixar o confinamento, Thaís conversou com Tiago Leifert e com Ana Clara, no Bate-Papo BBB. Assim, a cirurgiã-dentista acabou afirmando que acredita que sua eliminação foi causada pela sua falta de posicionamento:

- Não sei se faltou posicionamento. Acho que pode ter sido isso, de às vezes eu ter me isentado de me posicionar em determinadas situações. De sentir uma coisa e deixar para lá o meu sentimento. Eu pensava, tinha a minha ideia, trocava ideia sobre as minhas ideias... só que eu esperava, às vezes, e não conseguia falar. Ou deixava para lá. E o público via minha posição e, talvez, esperavam que eu tomasse alguma atitude e eu não tomei.