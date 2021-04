Justin Bieber mostra ônibus que usa para fazer turnês - que conta até com sauna - e impressiona fãs: Um apartamento de luxo sobre rodas

14/04/2021 | 10:10



Quem pode, pode! Justin Bieber abriu as portas do luxuoso ônibus que usa para fazer turnês por meio de um vídeo feito para a revista GQ. No registro, Justin mostra o espaço onde ele costuma trabalhar, com mesa, poltrona e... uma lareira de mentirinha!

- Não é de verdade, mas tem uma lareira aqui, o que deixa um visual legal.

Além disso, ele mostra o quarto onde dorme, descansa e assiste filmes, além dos detalhes de seu banheiro - que possui uma sauna!

Segundo Justin contou, a sauna é importante para ele porque fazer turnê é muito difícil para o corpo.

No vídeo, o cantor ainda mostra algumas das roupas que ficam nos armários - outras ficam em um compartimento embaixo - e revelou que ele e a esposa, Hailey Bieber, tendem a dividir algumas peças.

Outra utilidade para o ônibus, enquanto ainda não rolam turnês, são as viagens!

- Eu comprei esse ônibus há um ano e foi muito bom porque em quarentena, obviamente, você tem que praticar o isolamento social, então nós viajávamos nele e ainda assim se isolando socialmente, disse, citando que certa vez foi do Canadá até Los Angeles, nos Estados Unidos.

Os internautas, é claro, ficaram bem surpresos com o veículo e logo comentaram:

Imagine ser tão rico que o ônibus parece melhor do que a maioria das casas modernas de hoje...

O ônibus de turnê dele é melhor do que a minha casa, mas, novamente, ele é Justin Bieber.

O ônibus de turnê dele sendo melhor do que minha casa jamais será.

O quarto é melhor do que o quarto que ousei imaginar.

Isto não é um ônibus, esta é uma mini casa.

Ele tem um apartamento de luxo sobre rodas.