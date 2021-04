Marina Ruy Barbosa passa temporada em fazenda de Guilherme Mussi

14/04/2021 | 10:10



Após voltar de viagem a Dubai e Ilhas Maldivas, Marina Ruy Barbosa agora está passando uma temporada em uma fazenda no interior de São Paulo na companhia de Guilherme Mussi.

Segundo o jornal Extra, a propriedade é a Fazenda Santa Rosa, localizada em Capão Bonito, onde o político nasceu e fez carreira.

Os dois, que estariam prestes a assumir o namoro publicamente, chegaram no local no início de abril e curtiram a Páscoa juntinhos.

Nas redes sociais, circulam fotos que seriam dos dois juntos em uma farmácia na cidade.

No Instagram, Marina, que anunciou a separação de Alexandre Negrão no início deste ano, não esconde que está no interior. Ela tem postado fotos de sua rotina no campo, posando no pomar, cuidando de horta e até andando a cavalo.