Facebook Watch já pode ser acessado gratuitamente pela Claro Box TV

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/04/2021 | 09:18



Agora, o Facebook Watch faz parte da oferta de aplicativos da Claro Box TV – serviço da Claro que começa em R$ 20 mensais e permite acessar conteúdo por streaming, bem como diversos canais abertos e fechados. A novidade traz, de forma gratuita para os usuários do produto, uma variedade de conteúdos e transmissões. Dentre eles, jogos ao vivo da Champions League e CONMEBOL Libertadores, além de streamings de gameplays.

O Facebook Watch está disponível para acesso por meio do menu de aplicativos ou via canal 837. Também é possível usar o acesso rápido via comando de voz da Claro Box TV. Ao abrir a plataforma, o cliente assistirá aos vídeos em alta resolução. Também poderá navegar pelas categorias disponíveis, como “Jogos” e “Ao Vivo”, e salvar vídeos como favoritos para assistir novamente a hora que quiser.

Vale destacar que o Facebook Watch integra um catálogo que conta com diversos serviços de streaming de vídeos, como Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, HBO GO, Telecine Play, Paramount Plus e NOW. De forma geral, a Claro Box TV tem 50 mil conteúdos on demand e mais de 140 canais ao vivo.