Thales Bretas agradece orações: Somada a força de Paulo Gustavo, não tem nada insuperável

14/04/2021 | 09:10



Thales Bretas, marido do ator Paulo Gustavo, usou as redes sociais para agradecer pelas correntes que oração que os fãs e amigos têm feito para a melhora do humorista, que completou na última terça-feira, dia 13, um mês internado em decorrência da Covid-19.

Paulo Gustavo, você que já fez o Brasil sorrir tanto, agora faz orar, dizia a mensagem publicada pelo dermatologista.

Ele ainda completou na legenda:

Verdade... Que corrente linda de fé! E que força ela tem! Somada a força do Paulo Gustavo, não tem nada insuperável.

Thales também compartilhou fotos indicando que os hospitais ainda precisam de doações para o banco de sangue. Recentemente, Paulo precisou receber transfusões em decorrência do tratamento a qual foi submetido.

No domingo, dia 11, um comunicado da assessoria de imprensa do ator informava que seu estado de saúde era crítico.

Na segunda-feira, dia 12, Tatá Werneck afirmou que Paulo estava melhorando e vivendo um dia de milagre.