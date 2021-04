Santo André disponibiliza agendamento de segunda dose da Coronavac para idosos entre 69 e 71 anos

Da Redação



14/04/2021 | 08:56



A Prefeitura de Santo André disponibilizou o agendamento da segunda dose da Coronavac para idosos entre 69 e 71 anos. A imunização acontecerá em três pontos drive-thru, localizados no Paço Municipal, na Craisa e no Grand Plaza Shopping. Também haverá vacinação em sete unidades de saúde.



O munícipe deve acessar o site psa.santoandre.br/vacinacovid, que mostrará data, horário e local disponíveis para aplicação da segunda dose. Santo André vacinou até o momento 105.559 pessoas contra a Covid-19.



As unidades de saúde que estão vacinando são: USF Dr. Moyses Fucs, Centro de Saúde Escola (Parque Novo Oratório), USF Vila Guiomar, USF Jardim Alvorada, USF Cidade São Jorge, USF Vila Luzita e USF Parque Miami.



A vacinação nas unidades de saúde é voltada para quem não tem carro. O munícipe que pretende ir a um desses sete locais durante a semana precisa realizar agendamento, mas quem for no sábado ou no domingo não precisa agendar.



No ponto de vacinação é obrigatório apresentar documento de identidade, comprovante de residência, além do comprovante de aplicação da primeira dose. Pacientes que estejam passando por tratamento oncológico devem levar, além dos documentos pessoais, uma carta de liberação médica.



Solidariedade - Os drive-thrus de vacinação da cidade estão recebendo 1 kg de alimento não perecível como doação. A contribuição não é obrigatória, mas pode fazer diferença na vida de andreenses que passam por necessidade neste momento de crise.



A iniciativa é do Fundo Social de Solidariedade, presidido voluntariamente pela primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra. As doações irão para o Banco de Alimentos, que fará a entrega para as famílias de maior vulnerabilidade social da cidade. Os itens serão doados para mais de 110 entidades cadastradas no município.