14/04/2021 | 08:11



O namoro é oficial! Bruna Marquezine e Enzo Celulari já não escondiam que estavam vivendo uma história de amor, mas foi na última terça-feira, dia 13 de abril, que eles assumiram o relacionamento sério publicamente em uma foto para lá de romântica feita em viagem a Fernando de Noronha.

A atriz escolheu a data simbólica, o Dia do Beijo, para celebrar com o amado e se declarar publicamente, através do Instagram Stories:

Feliz Dia do Beijo, coisa, escreveu a atriz, revelando que chama Enzo por apelido inusitado.

O empresário e filho de Claudia Raia repostou a publicação da companheira e declarou:

Feliz dia do (melhor) beijo.