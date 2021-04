Insegurança marca retorno das aulas presenciais nas escolas particulares de São Bernardo e Santo André

Yasmim Assagra

Do Diário do Grande ABC



14/04/2021 | 08:02



As Prefeituras de Santo André e São Bernardo autorizaram a retomada das aulas presenciais na rede privada a partir desta quarta-feira, com ocupação máxima de até 35% dos alunos. Porém, ainda que esteja avalizado esse retorno, muitos pais seguem inseguros em deixar seus filhos nas unidades escolares e comentam que os cuidados estão redobrados.

Em São Bernardo, na escola Viva Vida, na Nova Petrópolis, a recepção dos alunos foi a partir das 7h. Segundo informações publicadas no site da escola, os protocolos internos, bem como os horários de entrada e saída dos alunos devem respeitar regras de higiene, como respeitar o horário de entrada e portar mais de uma máscara de proteção para troca no decorrer do dia.

No caso da gerente comercial, Andrinéia Rigolim, 38 anos, que precisa trabalhar, apesar ainda da insegurança, a melhor opção é deixar seu filho, Igor, 5, na escola. "Repassamos os cuidados em casa e eu o deixo aqui. No meu caso, não tem jeito. Eu deixo ele aqui cedo e vou trabalhar", comenta.

A mesma situação acontece com a veterinária Gabriela de Moraes, 42, que além de precisar trabalhar, observa que o filho Lorenzo, 6, queria voltar para a escola. "Ele não estava aguentando mais, mas todos os dias conversamos sobre os cuidados, tanto que, no almoço, busco ele, ele toma banho em casa e o deixo na minha mãe", conta.

A escola programa o retorno gradativo, ou seja, nesta semana, alunos do infantil até o 3º ano do ensino fundamental podem voltar. Na próxima semana, é a vez dos estudantes até o 5º ano e na semana do dia 26, o ensino fundamental II (6 ao 9 ano) e ensino médio. Segundo os pais, a escola já acompanhava a situação de cada família e qual seria a adesão pelo retorno. De acordo ainda com eles, a adesão ainda está baixa.

Já na rede pública (estadual e municipal) o retorno permanece suspenso. A rede municipal segue com o ensino remoto e atividades ofertadas nas versões on-line ou impressa.