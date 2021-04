Mancini vai ter mais um jogo para armar Corinthians para estreia na Sul-Americana

14/04/2021 | 06:50



O técnico Vagner Mancini deixou claro após a derrota para a Ferroviária que ainda procura um time do Corinthians 'ideal' para colocar como titular nas principais partidas das várias competições que terá pela frente nesta tempo. Antes de fazer a estreia na Copa Sul-Americana, dia 22, diante do River Plate, do Paraguai, o treinador vai ter mais dois jogos pelo Campeonato Paulista.

A Federação Paulista divulgou a relação de mais sete jogos pelo Estadual e o Corinthians entra em campo no domingo, às 22 horas, diante do Ituano, na Neo Química Arena. Antes, na sexta, o time de Parque São Jorge terá pela frente, às 20 horas, o São Bento.

Apesar da derrota, Mancini gostou da atuação do time na derrota em Araraquara, de virada, por 2 a 1, quando o time teve nos primeiros 45 minutos o melhor desempenho do ano, juntando-se todas as competições.

O treinador deverá utilizar os jogos contra São Bento e Ituano para escolher os melhores jogadores tanto na aparte física como técnica. Luan, que foi bem no primeiro tempo contra a Ferroviária, deverá ser testado mais vezes, assim como Otero. Na defesa, Cássio, que falhou no segundo gol da Ferroviária, deverá ter a companhia de Fágner, Jemerosn Gil e Fábio Santos.