Cruzeiro quer usar o embalo do clássico para avançar na Copa do Brasil

14/04/2021 | 06:00



Animado com a vitória no clássico sobre o Atlético-MG, por 1 a 0, pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro promete usar toda esta motivação para superar o América-RN, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal (RN), e avançar à terceira fase da Copa do Brasil.

A classificação valerá R$ 1,7 milhão de premiação. Em caso de empate na partida única, a definição da vaga será nos pênaltis. Na primeira fase, o Cruzeiro avançou com 1 a 1 em cima do São Raimundo-RR. Naquela oportunidade, o visitante tinha a vantagem da igualdade. O América-RN, por sua vez, bateu o Real Brasília-DF por 2 a 0.

Satisfeito com o time do último domingo, o técnico Felipe Conceição deverá repetir a mesma formação. O zagueiro Léo e o volante Henrique seguem entregues ao departamento médico. Já o volante Ariel Cabral faz trabalho de preparação física. O zagueiro Manoel, por sua vez, pediu para deixar o clube e acertou com o Fluminense.

"Mais um jogo muito importante para nós. Vamos trabalhar para manter esse ritmo forte e seguir evoluindo. O objetivo é conquistar a vitória e voltar com a classificação", disse o volante Matheus Barbosa.

No América, o técnico Evaristo Piza segue sem poder contar com o zagueiro lesionado Flávio Boaventura. Por outro lado, ele terá à disposição o meia Geovani, contratado junto ao Bangu. Os atacantes João Paulo, ex-Jaraguá, e Pedrinho, ex-Real Brasília, também foram anunciados nesta semana, mas não jogarão por já terem atuado por outros times na Copa do Brasil.

"Jogo importantíssimo esse duelo contra Cruzeiro pela Copa do Brasil. Todos sabemos da responsabilidade desse jogo, da dificuldade desse jogo, de quanto significa conseguir esse objetivo para o clube, torcedores, atletas e comissão. Buscar fazer nosso melhor, nos dedicar ao máximo, competir contra um grande adversário e tentar trazer essa classificação", disse Piza.

OUTRO JOGO - Também nesta quarta-feira, mas às 19 horas, o América-MG, sem vencer há três partidas, receberá o Ferroviário-CE no Independência, em Belo Horizonte (MG). Se os mineiros eliminaram o Treze-PB na primeira fase (1 a 0), os cearenses bateram o Porto Velho-RO (1 a 0).

O técnico Lisca não poderá contar com Felipe Azevedo, Yan Sasse, Luiz Fernando, Arthur e Geovane, que estão lesionados e foram vetados pelo departamento médico. Mesmo assim ele acredita que dê pra superar a má fase e avançar na competição.

O Ferroviário, por sua vez, não joga uma partida oficial há duas semanas. O técnico Francisco Diá não poderá contar com o atacante Wesley, recém contratado, que teve uma indisposição e nem viajou, e Wallace Rato, que se recupera de contusão.