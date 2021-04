CRB, Cianorte e Remo avançam à terceira fase da Copa do Brasil

13/04/2021 | 23:54



Mais três clubes confirmaram, nesta terça-feira, suas vagas na terceira fase da Copa do Brasil e também garantiram a premiação de R$ 1,7 milhão. CRB, Cianorte venceram seus jogos e o Remo superou o CSA nos pênaltis após empate por 1 a 1, aguardando a definição de todos os 20 classificados e o sorteio da CBF que vai definir os próximos confrontos.

À tarde, mesmo atuando na Curuzu, em Belém (PA), o CRB levou a melhor em cima do Paysandu ganhando por 2 a 1. O time paraense saiu na frente com Israel aos 42 minutos, mas levou o empate logo em seguida, aos 45, com Diego Torres. O gol da vitória foi anotado por Yuri, logo a dois minutos do segundo tempo.

No início da noite, no Paraná, o Cianorte aproveitou o mau momento do Santa Cruz e venceu o time pernambucano por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Maurício, aos 20 minutos do segundo tempo.

No estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), CSA e Remo empataram por 1 a 1 no tempo normal e definiram a vaga somente nos pênaltis. No primeiro tempo, o time alagoano saiu na frente com Dellatorre, que já balançou as redes 10 vezes nesta temporada. Mas o visitante empatou com Anderson Uchoa, aos 28 minutos. Nos pênaltis, o Remo venceu por 6 a 5 quando Vitor Custa chutou para fora a favor do CSA.

JOGOS FINAIS - A segunda fase ainda prevê três jogos na quarta-feira e mais três na quinta, completando os 20 classificados. Depois eles vão se juntar aos 12 times já pré-qualificados, totalizando 32 participantes.

Os qualificados estão entre os sete que disputam a Copa Libertadores (Flamengo, Atlético-MG, Internacional, São Paulo, Fluminense, Santos e Grêmio) e a mais quatro campeões: Palmeiras (Libertadores), Ceará (Copa do Nordeste), Brasiliense (Copa Verde) e Chapecoense (Série B). O Athletico entra como 12º time nesta fase por ter a melhor campanha dentro do Campeonato Brasileiro.

Confira os jogos desta semana pela 2ª fase:

TERÇA-FEIRA

Paysandu-PA 1 x 2 CRB-AL

Cianorte-PR 1 x 0 Santa Cruz-PE

CSA-AL (5)1 x 1 (6) Remo-PA

QUARTA-FEIRA

19 horas

América-MG x Ferroviário-CE

21h30

América-RN x Cruzeiro-MG

ABC-RN x Botafogo-RJ

QUINTA-FEIRA

19 horas

4 de Julho-PI x Cuiabá-MT

Avaí-SC x FC Cascavel-PR

21h30

Joinville-SC x Atlético-GO