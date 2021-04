Censo mostra que 9 a cada dez postes têm fiação irregular

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



14/04/2021 | 00:01



Um poste de rua com tantos fios que as pessoas não conseguem identificar qual é de energia elétrica, qual é de internet ou de telefone. Essa situação, comum em grandes cidades, pode representar grande risco para a população: fiação além da que foi aprovada por meio de um projeto para cada um dos postes representa peso a mais na estrutura, que pode entortar e até cair, sobre um automóvel, um imóvel ou uma pessoa. Em três cidades do Grande ABC, Santo André, São Bernardo e São Caetano, 88,3% dos postes têm ligações irregulares.

Para identificar essas situações, regularizar as instalações e prevenir acidentes, a Enel Distribuição São Paulo, responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Grande ABC e em outras 17 cidades da Região Metropolitana, iniciou no ano passado um censo para verificar, em cada um dos 197.147 postes que pertencem à empresa, quantos têm ligações irregulares e quantas dessas fiações podem ser removidas.

O levantamento já foi concluído em 125.675 equipamentos. Nos demais, a expectativa é a de que até o fim de 2023 o trabalho já tenha sido finalizado. “Esse é um trabalho diário. Muitas vezes, removemos a fiação irregular nesta semana e, pouco tempo depois, as empresas voltam a colocar os fios de forma inadequada. Por isso, é importante que o poder público e a própria população não aceitem o serviço de companhias irregulares”, afirmou a responsável pela área de compartilhamento de infraestrutura da Enel, Tatiana Tinoco de Camargo Aranha.

O diretor de mercado da companhia, André Oswaldo Santos, explicou que toda empresa de telefonia e/ou de telecomunicações que queira utilizar os postes da distribuidora precisa apresentar um projeto, aguardar a autorização e, só então, instalar seus equipamentos, conforme a legislação vigente. “A colaboração dos consumidores, além de denunciar possíveis irregularidades, é não contratar serviços de empresas que não sejam autorizadas pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), destacou Santos.

O executivo afirmou que é de interesse de todos os consumidores que a situação seja regularizada, uma vez que os valores pagos a título de aluguel dos postes pelas empresas para a Enel são amortizados proporcionalmente das faturas de energia elétrica dos clientes. “Quanto mais for regularizado, maior a amortização”, afirmou. A Enel não divulgou montante que é descontado das contas dos consumidores.

Denúncias sobre irregularidades podem ser feitas no telefone 0800 72 72 19.