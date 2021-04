Grande ABC registra recorde diário de mortes: 70

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



13/04/2021 | 22:55



O Grande ABC registrou ontem o dia mais letal desde o início da pandemia. Impulsionada por 31 mortes informadas por São Bernardo, a região acumulou 70 falecimentos entre segunda e terça-feira, superando as 67 baixas do dia 30 de março, que era a maior marca até então.

Além das 31 mortes de São Bernardo, a região ainda contabilizou 15 perdas em Diadema, 13 em Santo André, seis em São Caetano, três em Mauá, uma em Ribeirão Pires e uma em Rio Grande da Serra. Com isso, o total de mortes desde o primeiro registro, em março de 2020, chegou a 6.159.

Depois de duas semanas com tendência de queda na média de mortes, a região acumula nos três primeiros dias desta semana 50 falecimentos a cada 24 horas. A maior média havia sido registrada na semana entre os dias 21 e 27 de março, com 42 falecimentos a cada dia.

Entre os novos casos, as cidades informaram ontem mais 714 diagnósticos positivos, elevando o total para 165.544, sendo que, destes, 153.017 estão recuperados. A região já aplicou 338.334 vacinas na primeira dose e 148.366 imunizantes na segunda dose.

ESTADO

São Paulo registrou ontem 84.380 mortes e 2.667.241 casos confirmados de Covid. Entre os infectados, 2.307.994 estão recuperados e, desse total, 271.092 estiveram internados e receberam alta hospitalar.

O número de internações segue em declínio no Estado. São 25,7 mil pessoas hospitalizadas, sendo 11.974 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 13.726 em enfermaria. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 85,7% na Grande São Paulo e 87% no Estado.

BRASIL

O Ministério da Saúde voltou a informar ontem mais 3.808 falecimentos em decorrência da Covid de acordo com dados das secretarias de Saúde dos Estados. Com isso, o total de mortes pela doença desde o início da pandemia é de 358.425. Ainda há 3.694 óbitos em investigação por equipes de saúde. Isso porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após a morte do paciente.

Já em relação aos casos, foram informados mais 82.186 diagnósticos confirmados de coronavírus, assim já são 13.599.994 brasileiros contaminados, sendo que 12.074.798 estão recuperados.