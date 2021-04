Tsitsipas vence e Berrettini cai na estreia no Masters de Montecarlo

13/04/2021 | 20:39



Dois dos principais cabeças de chave do Masters 1000 de Montecarlo, o grego Stéfanos Tsitsipas e o italiano Matteo Berrettini tiveram destinos opostos em suas estreias, nesta terça-feira. O tenista da Grécia, quarto cabeça de chave, venceu em sets diretos, enquanto o atleta da Itália foi eliminado pelo jovem espanhol Alejandro Davidovich Fokina.

Em sua estreia na temporada de saibro, Tsitsipas mostrou solidez numa superfície onde costuma ter bons resultados - foi semifinalista de Roland Garros no ano passado e já tem um título (soma 5 no total) na terra batida. E bateu o russo Aslan Karatsev por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Karatsev foi a sensação do Aberto da Austrália, parando somente na semifinal diante do sérvio Novak Djokovic.

Nas oitavas de final, o tenista da Grécia, atual número cinco do mundo, vai enfrentar o vencedor do confronto entre o chileno Cristian Garin e o australiano John Millman. Se confirmar o favoritismo, poderá cruzar com Davidovich Fokina nas quartas de final.

Considerado a principal aposta da nova geração espanhola, o tenista de 21 anos, 58º do mundo, surpreendeu Matteo Berrettini, oitavo cabeça de chave, em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/3. Nas oitavas, enfrentará quem sair vitorioso do duelo entre o australiano Alexei Popyrin e o francês Lucas Pouille.

Pela segunda rodada, os demais tenistas italianos mostraram força no saibro de Mônaco. Dos cinco que entraram em quadra, apenas um foi derrotado - Stefano Travaglia, diante do espanhol Pablo Carreño Busta (12º), por 7/5 e 7/6 (7/4).

Jannik Sinner superou o experiente espanhol Albert Ramos-Viñolas por 6/3 e 6/4, enquanto Marco Cecchinato bateu o alemão Dominik Koepfer por 6/4 e 6/3. Fabio Fognini (15º) ganhou do sérvio Miomir Kecmanovic por 6/2 e 7/5 e Lorenzo Sonego avançou ao vencer o húngaro Marton Fucsovics por 6/3 e 6/4.

Entre os cabeças de chave, os destaques da segunda rodada foram o espanhol Roberto Bautista Agut (9º) e o búlgaro Grigor Dimitrov (14º), que venceram e avançaram às oitavas de final.