Obituário - 14 de abril de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/04/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Manoel Batista da Silva, 97. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oswaldo Ribeiro, 94. Natural de Bernardino de Campos (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Raimunda Hulda Bezerra da Silva, 87. Natural de Crato (Ceará). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wanderley Ramos, 83. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no Jardim Aclimação, em Araçatuba (São Paulo). Dia 10, em Santo André. Cemitério da Saudade, em Araçatuba (São Paulo).

Alice Thomaz Francescato, 82. Natural de Santo André. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Catarina de Oliveira, 80. Natural de Campestre (Minas Gerais). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Saudade, em Bragança Paulista (São Paulo).

José de Souza, 80. Natural de Lins (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 10, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Luiz Ramos, 78. Natural de Pouso Alegre (Minas Gerais). Residia no bairro do Cambuci, em São Paulo, Capital. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Noêmia Lopes dos Santos, 76. Natural de Vitória de Santo Antão (Pernambuco). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irene Sevaios Marcoantonio, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 10, em Mauá. Memorial Jardim Santo André.

Aparecida Alves de Camargo, 72. Natural de Lindóia (São Paulo). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Osmano Jardim de Aguilar, 71. Natural de Carlos Chagas (Minas Gerais). Residia na Cidade Tiradentes, em São Paulo, Capital. Dia 10, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

José Raimundo Rodriguers, 71. Natural de Vila Matias (Minas Gerais). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Célia Furtina da Costa, 70. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Moreira da Silva, 69. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Benedito Francisco da Silva, 68. Natural de Maragogi (Alagoas). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Braulio Ferreira dos Santos, 68. Natural de Monte do Carmo (Tocantins). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 10, em Mauá. Memorial Jardim Santo André.

Madalena Keiko Yamaguchi, 66. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Josefina Aparecida de Oliveira, 61. Natural de Arujá (São Paulo). Residia no bairro Cachoeira, em Arujá (São Paulo). Dia 10, em Santo André. Cemitério Municipal de Arujá II, em Arujá (São Paulo).

Maria Cristina de Amarins Vitor, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Newton Antonio Barbosa, 56. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Engenheiro. Dia 10. Jardim da Colina.

Sérgio Tadeu Marchiori, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Erinaldo Lopes, 53. Natural Pesqueira (Pernambuco). Residia na Vila Tolstoi, em São Paulo, Capital. Fazia manutenção de elevadores. Dia 10, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Edinaldo Raimundo Gomes de Sá, 52. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Cidade Satélite Santa Barbara, em São Paulo, Capital. Dia 10, em Santo André. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Júlio Cezar Pastore, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Empresário. Dia 10. Memorial Planalto.

Rosemary de Andrade Coelho, 44. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Autônoma. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudemir Paulo Silvino da Silva, 37. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Porteiro. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Victor Lima Aquino, 20. Natural de Santo André. Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Atendente. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Ophelia Amancio Pereira, 85. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia em Barueri (São Paulo). Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Barueri (São Paulo).

Ivanilde Amélia de Moura Pfeifer, 85. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Sinval André dos Reis, 82. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia na Vila Felix, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério Municipal de Miracatu (São Paulo).

Geraldo Feliciano da Silva, 80. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Rubilene, em São Paulo, Capital. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Dárcio Luiz Felizatti, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Orlando de Mauro Schader, 78. Natural de Álvares Machado (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Manoel Francisco Gomes, 78. Natural de Maragogi (Alagoas). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Diorge Pereira Pacheco, 74. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia na Vila Kiko, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Romildo Mateus, 71. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Marcos Antonio Lazzarini, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Altair de Souza Peniche, 71. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.

Arnaldo de Moura Lima, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Marcos Casal, 71. Natural de Santo André. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Paulo César Martins, 68. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Arlete Bergamin Cardoso, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Saudade.

Neide Gonçalves Dias, 67. Natural de Pongai (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Sueli Aparecida Del Grande, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

José Antonio Rufino Collado, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Bertioga (São Paulo). Dia 9. Jardim da Colina.

Mateo Munoz Romero, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 8. Vale da Paz, em Diadema.

Maria Eterna Barbosa da Silva, 63. Natural de Riachão (Maranhão). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Valdir Balthazar, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Rinaldo Buscarino, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.

Bruno Alex Paulo de Morais, 36. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Santa Isabel, em São Bernardo. Vendedor. Dia 10, em Santo André. Memorial Planalto.



SÃO CAETANO

Pedro dos Santos, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 10. Cemitério das Lágrimas.

Sebastião Antonio Rocha, 65. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Farmacêutico. Dia 10, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Francico de Paula Vitor Rosa, 60. Natural de Três Pontas (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 10. Memorial Phoenix.



D I A D E M A

Izaura da Purificação, 90. Natural de Dourado (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

José Luiz Andretta, 89. Natural de Guaporé (Rio Grande do Sul). Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Miguel Almeida, 81. Natural de Viana (Espírito Santo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

Natalina Marçal Vieira, 79. Natural de Monte Santo de Minas (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

José Orlando Mota, 72. Natural de Pindobaçu (Bahia). Residia no Jardim Maria Amália, em São Paulo, Capital. Dia 10. Cemitério Municipal.

Severino Alves da Silva, 72. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Ideirte Dolores Pesker Costa, 70. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

Expedito Soares Nascimento, 70. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Edson de Souza Lima, 68. Natural de Itauçu (Bahia). Residia em Diadema. Dia 8, em São Bernardo. Vale da Paz.

Maria da Conceição Garcia de Carvalho, 66. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

Edson Gonçalves Garcino, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 10. Vale da Paz.

Cícero Pinheiro dos Santos, 53. Natural de Porecatu (Paraná). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

Helton Roberto de Melo, 52. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Severino Silvestre, 51. Natural de Itaporanga (Paraíba). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Rejane Cirino dos Santos, 43. Natural de São Brás (Alagoas). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.



M A U Á

Ana Camila de Almeida, 95. Residia no Jardim Zaíra 4, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

José Alves de Souza, 81. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Afonso Severino do Carmo, 71. Natural de Dourados (Mato Grosso do Sul). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Carlos de Oliveira Silva, 67. Natural de Visconde do Rio Branco (Minas Gerais). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Manoel Rosendo da Silva, 64. Natural de Carlotólis (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Zilda Ferreira Pereira, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Domingos Pires da Silva, 58. Natural de Arraial (Piauí). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Evaldo Everaldo de Andrade, 58. Natural de Divinésia (Minas Gerais). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Genival Pedro da Silva, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Silenildo do Nascimento Junior, 46. Natural de Caraúbas (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Rosemeire Pereira dos Santos Gonçalves, 37. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



RIO GRANDE DA SERRA

Jaura Ramos Moraes da Silva, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. Dia 10, em Mauá. Vale dos Pinheirais.