Com coronavírus, Silvia Abravanel compartilha rotina de fisioterapia pulmonar no hospital

13/04/2021 | 17:10



Silvia Abravanel compartilhou mais uma etapa de sua luta contra o novo coronavírus na tarde desta terça-feira, dia 13. Em seus Stories do Instagram, a apresentadora mostrou que estava prestes a começar uma sessão de fisioterapia pulmonar com o objetivo de fortalecer o pulmão, um dos órgãos mais comprometidos pela Covid-19. Os exercícios, inclusive, já foram incluídos na rotina de Silvia no hospital.

- Estamos fazendo a nossa fisioterapia matinal para o nosso pulmão funcionar melhor. Afinal de contas, o pulmão é um músculo, explicou em vídeo.

A filha de Silvio Santos está internada desde o dia 5 de abril. De lá para cá, Silvia vem apresentando uma melhora considerável em seu estado de saúde. Estamos torcendo pela recuperação total da comunicadora!