EUA levam a sério 'provocações' do Irã com anúncio sobre urânio, diz Casa Branca

13/04/2021 | 16:57



A administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, leva "a sério" as "provocações" do Irã com o anúncio de enriquecimento de urânio a 60%, divulgado pelo país persa. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que Washington se engajou por um "diálogo construtivo" com Teerã, na busca de um compliance mútuo, e que "se preocupa" com os mais recentes movimentos.

Ainda assim, indicou na coletiva de imprensa diária que "nosso objetivo permanece", mesmo esperando que os diálogos "sejam difíceis e longos".

Psaki indicou que as conversas devem continuar, com o caminho diplomático sendo o "único possível" e as tratativas prosseguindo em Viena

A proposta para o pacote de infraestrutura de Biden também foi alvo de perguntas. Questionada sobre a possibilidade das empresas repassarem os possíveis aumentos de impostos ao consumidores, Psaki afirmou que ainda não há indicativos neste sentido.

Segundo a porta-voz, em 2017, quando os republicanos indicaram que com o corte de taxas corporativas haveria uma redução de custos aos consumidores, o mesmo não ocorreu. "Não é uma preocupação nossa agora, estudos indicam que o maior impacto será no capital das companhias."