Cissa Guimarães e Maitê Proença recebem vacina contra covid-19

13/04/2021 | 16:43



Cissa Guimarães, 63, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, na segunda-feira, 12, no Rio de Janeiro. A apresentadora compartilhou o momento nas suas redes sociais.

No vídeo, Cissa não conteve as lágrimas e se emocionou com a imunização. Ela agradeceu ao SUS, Butantan, Fiocruz e a profissional da saúde que aplicou a dosagem nela.

"Primeira dose, uma batalha vencida, mas a guerra continua e precisamos lutar juntos. Fiquei muito emocionada, sentimento de esperança e recomeço, me deu força para continuar", escreveu ela na legenda da publicação.

"Meu desejo e oração é que a vacina chegue para todos. Muito obrigada. Sigamos com todos os cuidados para que possamos vencer essa guerra muito em breve! Muita luz e vacina para todos nós", completou a apresentadora.

Maitê Proença, 63, também foi vacinada ontem, no Rio de Janeiro, e publicou um vídeo emocionada. "As lágrimas escorriam por baixo da máscara. Aqueles profissionais tão eficientes se arriscando para salvar vidas...estou chorando até agora", escreveu ela.

"A gente acha que está firme e forte e desaba em um momento desses, vendo a dedicação, cuidado e eficiência das profissionais da saúde pública. Estou muito agradecida (e mexida), orgulhosa de todos vocês", finalizou Maitê.