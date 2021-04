Roberto Carlos confessa que pandemia potencializa seu TOC: - Estou tentando, estou lutando

13/04/2021 | 16:10



Roberto Carlos já havia falado sobre a pandemia do coronavírus em sua live de aniversário, em especial sobre os profissionais da saúde e a importância do uso da máscara. Recentemente, em entrevista ao jornal O Globo, o cantor falou sobre os impactos do isolamento social na sua vida.

- Lido com total cuidado, até um pouco exagerado. Sigo todos os cuidados que devem ser tomados. Do conjunto de coisas que tenho do TOC [Transtorno Obsessivo Compulsivo}, uma delas é a higienização, lavar as mãos, essa coisa toda, e isso, logicamente, ficou mais rigoroso. Não estou curado do TOC, não, ainda tem muita coisa... Estou tentando, estou lutando.

Roberto, que já tomou a primeira dose da vacina, contou que continua se cuidando.

- Defendo, de verdade, a ciência. É ela que pode orientar o povo sobre o que deve ser feito e a importância da vacina. Defendo a ciência e tudo que alguém diz em nome dela. Eu me vacinei, estou mais tranquilo. Agora, estou para receber a segunda dose, mas mantenho os mesmos cuidados de sempre.

Às vésperas de completar 80 anos de idade, no dia 19 de abril,o ídolo está otimista para 2022. Além das filmagens do filme que contará sua vida, uma turnê no México e nos Estados Unidos está prevista, além da volta do seu navio Emoções em Alto Mar.

- Sou o mesmo de sempre. Chegar aos 80 anos não me assusta, porque isso vem acontecendo gradativamente. O importante é que eu me sinto bem e com menos idade do que a que tenho. Sou um cara com muitos sonhos aos 80 anos. Vou celebrar em casa. Para evitar aglomerações, peço a vocês que também fiquem em casa. Eu estarei recebendo esses abraços, esse carinho e todo esse amor à distância, que é como deve ser feito nesse momento.