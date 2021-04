Chile e China conquistam últimas vagas do futebol feminino dos Jogos de Tóquio

13/04/2021 | 15:49



O torneio de futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus, conheceu nesta terça-feira os dois últimos países classificados - o Brasil já estava garantido com o título do Sul-Americano em 2019. São eles o Chile e a China, que passaram por jogos de repescagem contra Camarões e Coreia do Sul, respectivamente.

Em Antalya, na Turquia, depois de vencer a primeira partida da repescagem por 2 a 1, o Chile empatou sem gols com Camarões, o suficiente para conquistarem uma classificação inédita na sua história. As chilenas já disputaram um Mundial, mas nunca haviam garantido vaga em uma Olimpíada.

Precisando da vitória, Camarões tomou a iniciativa e partiu mais para o ataque, criando algumas oportunidades de gol. Com um futebol mais reativo, o Chile apostou nos contra-ataques para tentar surpreender e matar o confronto. As coisas ficaram mais complicadas para as africanas quando Brigitte Omboudouen foi expulsa aos 19 minutos do segundo tempo. Com uma a mais em campo, a seleção sul-americana teve mais tranquilidade para segurar o resultado.

Já em Suzhou, na China, a seleção da casa, em uma reação na prorrogação, comandada por Wang Shuang, empatou por 2 a 2 com a Coreia do Sul no jogo de volta da repescagem da Ásia e, por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1, em solo sul-coreano, ficou com a vaga.

A China podia até perder pelo placar de 1 a 0 jogando sob seus domínios que ainda assim se classificava para Tóquio-2020. Entretanto, a seleção da casa não teve vida fácil. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Kang Chae-rim recebeu um cruzamento e de primeira chutou para o gol chinês, abrindo o placar para as visitantes.

As sul-coreanas não demoraram para ampliar a vantagem. Aos 45 minutos, após um escanteio, a goleira chinesa deu um rebote, a sul-coreana Cho So-hyun cruzou e a defensora chinesa Li Meng Wen colocou a bola contra as próprias redes.

Nervosa, a China voltou ao jogo apenas na reta final da partida. Aos 24 minutos do segundo tempo, Yang Man aproveitou uma cobrança de falta de Shuang e diminuiu o placar. Depois, nenhuma das duas equipes foi às redes durante o tempo normal e, com o mesmo resultado do jogo de ida, a decisão foi para a prorrogação.

Shuang voltou a brilhar no tempo extra. Aos 13 minutos da primeira etapa, ela acertou um lindo chute de fora da área, indefensável para a goleira sul-coreana, e empatou o jogo em 2 a 2. No agregado, as chinesas ficaram à frente por 4 a 3. A partir daí, foi só segurar o resultado e confirmar a vaga para sua sexta aparição olímpica. A China vai em busca de sua segunda medalha, tendo sido prata em Atlanta-1996, nos Estados Unidos.

O sorteio dos grupos dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 será realizado no próximo dia 21 - são 12 países na disputa. Os potes serão definidos após a próxima atualização do ranking da Fifa, que será divulgado nesta sexta-feira.

Confira as seleções classificadas à Olimpíada:

Ásia - Japão (país-sede), Austrália e China

Europa - Grã-Bretanha, Holanda e Suécia

América do Sul - Brasil e Chile

Concacaf (Américas do Norte e Central e Caribe) - Estados Unidos e Canadá

África - Zâmbia

Oceania - Nova Zelândia