Spoiler da Siri revela evento da Apple na próxima terça-feira

Bianca Bellucci

Do 33Giga



13/04/2021 | 15:48



Usuários norte-americanos de aparelhos da Apple acordaram com um spoiler da Siri nesta terça-feira (13). Ao fazer a seguinte pergunta para a assistente virtual: “Quando será o próximo evento da Apple?”, ela retornava dizendo que uma conferência está marcada para 20 de abril em Cupertino, na Califórnia. O problema é que o encontro ainda não tinha sido anunciado pela própria empresa.

A notícia do spoiler da Siri, dada primeiramente pelo site MacRumors, acabou forçando a Apple a anunciar oficialmente o evento, chamado de Spring Loaded. Sem muito detalhes, a empresa da maçã apenas confirmou data e hora (14h, no horário de Brasília). A companhia também já criou o link da transmissão ao vivo no YouTube, indicando que, devido à pandemia de covid-19, a conferência será realizada a distância.

A expectativa é de que a Apple revele novos produtos no Spring Loaded. Isso porque, de acordo com uma reportagem da Bloomberg, a empresa está trabalhando no lançamento de um novo iPad Pro de 12,9 polegadas com painel mini LED. Também existem rumores que apontam a apresentação do rastreador AirTag. O acessório poderá ser acoplado a um objeto para não perdê-lo com facilidade.