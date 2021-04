CulturaEmCasa celebra um ano de atividades

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



13/04/2021 | 15:38



Criada com a missão de difundir a produção cultural do Estado de São Paulo, a plataforma de streaming #CulturaEmCasa completa um ano de atividade neste mês.

E para celebrar, contará com programação batizada #AniversárioCulturaEmCasa, que será ilustrada por lives inéditas de artistas e retrospectiva dos principais espetáculos transmitidos até agora.

Entre os confirmados estão o cantor Michael Sullivan, que se apresenta sexta-feira, a partir das 21h30. Opção de hoje, a partir das 18h, é retrospectiva com o maestro João Carlos Martins. Amanhã, asugestão é o filme brasileiro Chega de Fiu Fiu, com direção assinada por Fernanda Frazão, Amanda Kamanchek, que será exibido a partir das 18h. Mais tarde, 21h30, Anelis Assumpção resgata o cancioneiro do artista paulista Itamar Assumpção (1949-2003).

A agenda conta ainda com o +Orgulho, que divulga ações de visibilidade e valorização da cultura LGBTI+ pelo interior e litoral do estado de São Paulo.

A programação segue até domingo e pode ser conferida gratuitamente por meio do site www.culturaemcasa.com.br e das plataformas sociais Facebook, Instagram e Twitter (culturaemcasasp).