Arthur Aguiar cita fé em Deus após término com Mayra Cardi, mas admite: Não consigo mais caminhar sozinho

Como você viu, Mayra Cardi anunciou na tarde desta terça-feira, dia 13, que decidiu terminar o seu relacionamento com Arthur Aguiar. A empresária falou sobre o assunto em um vídeo de 15 minutos, publicado em seu perfil oficial do Instagram, e afirmou que não confia em si mesma dentro da relação, embora reconheça a transformação de Arthur. Como resposta, o ator compartilhou um texto em seus Stories, também nesta terça-feira, onde fala bastante sobre sua fé e relação com Deus.

Olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que, muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas. Notei, também, que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes do meu viver. Isso entristeceu-me deveras. [...] O Senhor me respondeu: Meu precioso filho, jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia, apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que EU, nos braços... Te carreguei., postou o artista.

Entretanto, o cantor também fez uma triste confissão.

Faça o que for da sua vontade, pois não consigo mais caminhar sozinho...

Em seu vídeo, Mayra ainda afirma que ela e Arthur não seriam amigos agora.

- Tomara que eu e o Arthur possamos ser amigos. Eu acho que agora ele não vai conseguir, porque ele já disse que não conseguiria ser meu amigo agora. Tomara que um dia Deus acalme o coração dele e que ele consiga.

Complicado, não é?