Aos prantos, Mayra Cardi anuncia novo término com Arthur Aguiar, oito dias após confirmar reconciliação

Mayra Cardi anunciou na tarde desta terça-feira, dia 13, que decidiu terminar o seu relacionamento com Arthur Aguiar mais uma vez. A notícia pegou os seus seguidores do Instagram de surpresa, já que a life coach confirmou que havia se reconciliado com o ator há apenas oito dias.

- Graças a vocês, eu percebi uma coisa muito importante. Eu não vou continuar com o Arthur. Eu tomei essa decisão e resolvi gravar esse vídeo antes sequer de falar com ele. Decidi gravar o vídeo para que eu não mude de ideia., explicou a empresária.

Em um vídeo de 15 minutos, Mayra elogia a nova postura de Aguiar, embora assuma que essa mudança não é o bastante para que a relação entre os dois continue.

- Hoje, o Arthur não é, de forma alguma, um abusador. De verdade. O meu racional tem certeza de que ele não é um abusador. Ele foi. Ele foi um marido ausente, excessivamente ciumento, que não me elogiava, que só me botava para baixo, um marido frio, distante, um pai distante... Eu não desejo o que eu vivi para ninguém. Mas ele não é mais essa pessoa. Essa chapuletada que a vida deu nele serviu para ele aprender.

A influenciadora afirma que feriu o artista ao expor os momentos difíceis do casamento deles.

- Às vezes eu me arrependo de ter feito o que eu fiz, de ter exposto. Porque eu machuquei muito ele. Mas eu não me arrependo, ao mesmo tempo, porque hoje ele é um pai maravilhoso. Eu não sei se eu poderia ter esse pai maravilhoso para a minha filha se não fosse tudo isso. Eu me orgulho muito de quem ele é, do homem que ele é, da pessoa que ele é, da transformação linda que ele está fazendo. E eu tenho certeza que ele vai ser um excelente marido. Talvez ele possa ter filhos com outra mulher e dar irmãos para a Sophia.

E diz que a decisão de retomar o casório faz parte desse ciclo presente nos relacionamentos abusivos.

- Eu decidi não ficar com ele. Eu amo ele ainda, como eu sempre amei. Eu nunca menti para vocês. Eu sempre falei Se ele aparecesse na minha frente, eu voltava. E voltei. Óbvio, ele é pai da minha filha. Eu precisei falar com ele no Dia dos Pais. E foi ele aparecer na minha frente, já era. Dali em diante, eu precisei ficar me controlando.

A life coach confessa que não confia mais em si mesma dentro da relação.

- Hoje, apesar de eu ter voltado com ele, e ver que ele é um outro homem, que ele é carinhoso, presente, ele admite que errou - porque ele não errava, ele era Deus, eu que estava sempre errada... Hoje não, hoje ele é outra pessoa. Só que depois de ler tanto, de estudar tanto sobre relacionamento abusivo, eu sei que faz parte do relacionamento abusivo você voltar um milhão de vezes com o abusador. E eu não confio mais em mim. Não confio mais na minha percepção.

E desabafa sobre os comentários negativos que recebeu quando anunciou a sua reconciliação com Arthur.

- Eu fiquei chocada, porque poxa, eu perdoei o pai da minha filha. Eu quis lutar pela minha família. E aí eu não entendi porque as pessoas estavam tão revoltadas.

Mayra aproveita para esclarecer que a filha Sophia não teve influência no retorno do relacionamento.

- Não foi por ela, foi por mim. Foi pela minha fraqueza, talvez. Ou pela minha incapacidade de dizer não, pelo excesso do meu amor, pelo excesso do meu querer que o outro se transforme... Eu sou a única responsável por isso. Minha filha não teve nada a ver com isso.

E diz que espera ser amiga de Arthur um dia.

- Eu estou deixando o amor da minha vida por duas causas: pelas mulheres, para que elas saiam de seus relacionamentos abusivos, e pelos homens, para que eles se transformem. Vocês não têm noção do que vocês fazem com a gente, de quanto vocês destroem a vida de uma mulher. Se transformem para a próxima. E mulheres, a gente precisa acreditar nessa transformação.