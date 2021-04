EUA: Relatório diz que China tenta aumentar influência e enfraquecer Washington

13/04/2021 | 14:26



Em um relatório de inteligência divulgado nesta terça-feira, 13, os Estados Unidos avaliam que o Partido Comunista Chinês continuará seus esforços para aumentar a influência de Pequim enquanto tenta enfraquecer Washington. Segundo o documento, o país asiático também busca criar barreiras entre o governo americano e seus principais aliados, além de promover novas normas internacionais que favoreçam o "sistema autoritário" chinês.

"Os líderes chineses provavelmente buscarão oportunidades táticas para reduzir as tensões com Washington quando tais oportunidades forem adequadas a seus interesses", diz um trecho do relatório. Segundo os EUA, a China manterá o foco em inovações e políticas industriais porque os líderes do país veem essa estratégia como necessária para reduzir a dependência de tecnologias estrangeiras, permitir avanços militares e sustentar o crescimento econômico.

Na visão das agências de inteligência americanas, a China está divulgando seu sucesso em conter a pandemia de covid-19 como uma evidência de superioridade. "Pequim vê as relações EUA-China cada vez mais competitivas como parte de uma mudança geopolítica histórica e vê as medidas econômicas de Washington contra Pequim desde 2018 como parte de um esforço mais amplo dos EUA para conter a ascensão da China", aponta o relatório.