Acidente provoca tráfego lento na Anchieta

13/04/2021 | 14:21



Atualizada às 15h

Um acidente na altura do km 44 da Via Anchieta, no sentido Litoral, envolvendo uma carreta que colidiu na traseira de um carro de passeio por volta das 12h, provoca tráfego lento desde o km 34. A faixa da esquerda ficou bloqueada por quase três horas, mas ja foi liberada. O trânsito é reflexo deste acidente. De acordo com a Ecovias, concessionária que adminstra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), ninguém ficou ferido.



O mesmo acidente também provoca lentidão na Interligação Planalto, da Imigrantes para a Anchieta, sentido litoral, do km 2 ao km 1. Uma equipe operacional da Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) bloqueou a mesma interligação sentido São Paulo.



Nas outras rodovias do Sistema o tráfego está fluindo normalmente.



O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa.



O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, o motorista utiliza a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.