STF impede sequestro de R$ 106 mi dos cofres de Santo André para pagamento de precatórios

13/04/2021 | 13:33



A ministra Cármen Lúcia, do STF (Superior Tribunal de Justiça), concedeu liminar para impedir sequestro de R$ 106 milhões da prefeitura Santo André. O valor havia sido requerido pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) para pagamento de precatórios pendentes na cidade, cujos pagamentos estavam em atraso devido a crise financeira provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Em decisão monocrática, Cármen deferiu, em parte, a liminar "requerida apenas para suspender a determinação de bloqueio de R$ 106.317.740,83 e a imposição das medidas sancionárias especificadas nas decisões reclamadas, até o julgamento definitivo da presente reclamação ou até nova decisão sobre o ponto, sem prejuízo da continuidade dos depósitos mensais do reclamante, nos termos do plano de pagamento homologado para o atual exercício financeiro."

Também no texto da decisão, ela diz que o sequestro acarretaria "desajuste nas finanças públicas em prejuízo da população local, especialmente considerando o grave quadro desencadeado pela pandemia do novo coronavírus e as elevadas despesas realizadas no enfrentamento dessa doença." Segundo ela, Santo André demonstrou ter utilizado no combate à pandemia mais de R$ 101 milhões em 2020.

O governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), no fim de março, obteve autorização da Câmara para assinar contrato de linha de crédito especial no valor de até R$ 1,2 bilhão junto ao Banco do Brasil com objetivo de pagamento de dívidas referentes a precatórios da cidade. O aval ao projeto de lei do Executivo, em segunda e definitiva votação, se deu por unanimidade, em sessão virtual.

O montante, de acordo com a proposta, irá permitir que a administração tucana possa, obrigatoriamente, utilizar a operação para efetuar quitação integral dos débitos judiciais da cidade, um dos maiores gargalos nas contas do Paço, que acumula R$ 1,1 bilhão. A partir da sanção e portaria em Brasília, o município poderá realizar financiamento, em regime especial, com a instituição financeira, com garantia da União, sob comando do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A propositura remete à EC (Emenda Constitucional) 109 de 2021 e que versa que os municípios endividados com precatórios, agora, têm até dia 31 de dezembro de 2029 para pagar suas dívidas referentes a esta modalidade. Em 2019, a Câmara já tinha autorizado o Executivo a buscar o aporte financeiro, mas, à época, a administração deveria realizar o pagamento até o fim de 2024. A intenção do Paço andreense, entretanto, é o de quitar o estoque com precatorianos antes da nova data-limite.