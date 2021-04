Restaurantes já podem integrar o Uber Eats ao Instagram; saiba mais

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/04/2021 | 13:48



A partir de hoje (13), os restaurantes parceiros poderão integrar o Uber Eats ao Instagram. Assim, os usuários poderão ver o feed com as fotos de comida diretamente no aplicativo de delivery, bem como visualizar atualizações de localização, horário de funcionamento e mais. Além dessa novidade, o Uber Eats está lançando os Stories Comerciais, um recurso que permite aos estabelecimentos criar conteúdo diretamente na plataforma.

A expectativa é que, ao integrar o Uber Eats ao Instagram, o parceiro aumente as vendas dentro do aplicativo. Segundo uma pesquisa interna de comportamento do consumidor, os clientes se sentem mais confortáveis em realizar escolhas alimentares ao analisar fotos reais dos respectivos pratos, tendo maior certeza sobre a qualidade do produto. A integração, vale ressaltar, é opcional e leva menos de 10 minutos para ser concluída.

Já para a funcionalidade dos Stories Comerciais, os estabelecimentos do Uber Eats deverão se cadastrar e utilizar a conta para postar atualizações regulares na vitrine do aplicativo. Os parceiros poderão usar imagens e textos para informar os usuários sobre ofertas especiais, mudanças no menu, novos serviços ou promoções sazonais. Nos primeiros testes, 13% das contas que clicaram nos stories de um restaurante realizaram um pedido na mesma sessão.