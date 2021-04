WhatsApp: sua conta pode ser bloqueada por qualquer um que tenha seu número; entenda

Da Redação

De acordo com o site Android Police, uma falha no desenvolvimento do WhatsApp pode bloquear ou suspender a conta de qualquer usuário. Embora o problema cause dor de cabeça a quem usa o chat, não se trata do tipo de ataque que rouba dados ou clone o telefone da pessoa atacada.

A falha ocorre da seguinte forma: ao tentar instalar o WhatsApp em um novo telefone, a pessoa pode digitar qualquer número que deseje (sem ser o correto). O app enviará um código de autenticação para o verdadeiro proprietário da conta. Como quem a solicitou não receberá, poderá repetir o procedimento – até que o aplicativo de bate-papo bloqueie seu uso por tempo determinado (até 12 horas).

Para piorar um pouco a situação, de acordo com o Android Police, a pessoa que está tentando instalar indevidamente o WhatsApp pode entrar em contato com a empresa por e-mail relatando um problema – em especial, que o telefone foi roubado. Se isso ocorrer, o app pode suspender a conta sem que o proprietário saiba.

O WhatsApp pede que, caso o usuário sofra com esse problema (ou com algum outro), entre em contato com a empresa por meio do canal oficial – no caso, este aqui.