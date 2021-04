Instagram Lite: versão leve chega ao Brasil nesta quarta-feira

Bianca Bellucci

13/04/2021



Após marcar presença em 170 países, o Instagram anunciou a chegada do Instagram Lite ao Brasil. O aplicativo poderá ser baixado em celulares Android a partir de amanhã (14). Não há planos de lançamento para modelos iOS.

Ocupando apenas 2 MB do espaço interno, assim como outras versões leves de apps, o objetivo do Instagram Lite é não consumir tanto os recursos dos smartphones mais básicos e funcionar melhor em conexões de baixa velocidade. A iniciativa é relevante para o mercado nacional, uma vez que, segundo a empresa, um em cada quatro usuários da América do Sul ainda depende de redes 2G.

Para deixar o aplicativo mais leve, no entanto, os desenvolvedores tiveram que retirar uma série de funções do Instagram Lite. Dentre elas:

Não dá para criar Reels (formato de vídeos curtos similar ao TikTok);

Não é possível fazer ou assistir a lives;

Não há anúncios publicitários;

O Instagram Shopping não está habilitado;

Filtros de realidade aumentada nos Stories não estão disponíveis;

IGTV é limitado, sendo possível apenas acessar a pré-visualização de vídeos.

O Instagram Lite, por sua vez, permite que o usuário tire fotos e grave vídeos tanto para a linha do tempo quanto para os Stories – neste último, com filtros simples de cores, GIFs e figurinhas. Comentários e mensagens particulares também estão liberados.