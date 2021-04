Dia do Beijo: 5 aplicativos de namoro para curtir muito a data

Bianca Bellucci

O Dia do Beijo é comemorado hoje (13). Embora a data dispense explicações, em tempos de pandemia de covid-19, celebrar o momento pode ser complicado para os solteiros. Ainda assim, é possível recorrer aos aplicativos de namoro para conhecer novas pessoas e começar uma conversa com o novo match – quem sabe até marcar um encontro pessoalmente com toda a segurança. A seguir, confira cinco opções de apps que vão ajudá-lo nessa missão.

Tinder

Disponível para Android e iOS, este aplicativo foi pioneiro entre as redes de relacionamento. É necessário determinar raio de alcance, idade, gênero e outras especificações para encontrar o match perfeito. A partir daí, o programa apresenta diversas pessoas que se encaixam nestes dados e cabe ao usuário determinar se curtiu ou não cada perfil. Caso o interesse seja mútuo, o Tinder abre um chat – e está liberado torcer para rolar química neste Dia do Beijo.

happn

O aplicativo segue um sistema semelhante ao do Tinder na hora de escolher se alguém é atraente ou não. Seu diferencial é que o happn usa a geolocalização para dar sugestões de match. Na prática, o usuário se conecta com sua conta do Facebook e sempre que cruzar com uma pessoa na vida real que possui o app, ela aparecerá imediatamente na tela. Dá para determinar preferências, como gênero e idade. Está disponível para Android e iOS.

Meu Patrocínio

O Meu Patrocínio é referência em relacionamento Sugar no Brasil. O site une homens maduros – os Sugar Daddys – e jovens atraentes – as Sugar Babies – em compromissos recheados de dinheiro, experiências luxuosas e mudança de estilo de vida. A proposta da plataforma é que o casal mantenha uma relação transparente quanto aos seus interesses pessoais e financeiros. Está disponível via navegador e em aplicativo para Android.

AdoteUmCara

É um aplicativo de paquera com uma dinâmica diferente: as mulheres estão no comando. Elas conferem as opções disponíveis e decidem com quem querem conversar neste Dia do Beijo. As garotas podem achar seus pares pela localização, por uma busca detalhada ou por hashtags, como #barbudo, #pagadegatinho e #boêmio. Disponível para Android e iOS, o app é gratuito para as meninas, mas possui funcionalidades pagas para os garotos.

Inner Circle

A última sugestão para curtir este Dia do Beijo é o Inner Circle. O app disponível para Android e iOS analisa cada perfil, sendo obrigatório ser bem construído, com foto de ótima qualidade e descrição detalhada. Os usuários podem demonstrar interesse curtindo a página do crush ou começando uma conversa – mas não vale dar “oi”, pois o app muda automaticamente para uma pergunta mais relevante. Também é possível curtir seus estabelecimentos favoritos, ver quem também gosta do local e começar um bate-papo.