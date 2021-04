Covid-19: 1,5 milhão de pessoas não voltaram para 2ª dose da vacina, diz Saúde

13/04/2021 | 13:10



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou nesta terça-feira, 13, que 1,5 milhão de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina da covid-19 dentro do prazo estipulado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). A pasta deve elaborar uma lista com dados detalhados de pessoas que descumpriram o intervalo entre as doses em cada Estado.

Sem dar detalhes, Queiroga também disse à imprensa que a Saúde prepara novas orientações para evitar a circulação do vírus, principalmente no transporte urbano. O ministro voltou a se opor à adoção de medidas mais duras, como um lockdown.

Segundo a coordenadora do PNI, Francieli Fontana, mesmo fora do prazo, todos devem retornar para tomar a segunda dose. Ela afirmou que o ministério irá conversar com Estados e municípios para traçar formas de ir atrás de quem está com a segunda dose atrasada. Francieli Fontana será nomeada chefe da secretaria que tratará apenas de assuntos da covid dentro do ministério, área que ainda depende da publicação de uma medida provisória para ser criada.

As vacinas de Oxford/AstraZeneca e a Coronavac, distribuídas até agora no Brasil, são aplicadas em duas doses, com intervalos distintos. Para alcançar a eficácia observada em estudos, o esquema vacinal precisa ser seguido à risca. O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-FEIRA a 23.847.792, o equivalente a 11,26% da população total, segundo dados do consórcio formado por veículos de imprensa.

Queiroga e sua equipe participaram de uma conversa com a imprensa nesta terça-feira. O ministro disse que não há previsão de quando grupos prioritários (cerca de 77,2 milhões de pessoas) serão vacinados. "Com as doses que tenho aí, não tem ainda condições de estabelecer prazo", disse Queiroga.

A coordenadora do PNI informou que trabalhadores da limpeza urbana devem ser inseridos na lista de prioridades para a vacinação, mas não detalhou qual o tamanho deste grupo - e nem em que momento eles devem ser imunizados.

O ministro disse que há tratativas para tentar antecipar o envio de doses de vacinas. Há expectativa de que países com ritmo de vacinação mais avançado enviem doses ao Brasil de modelos já contratados pelo ministério, em uma espécie de permuta. Mais tarde, o mesmo número de doses antecipadas ao governo federal seriam remetidas a estes outros países.

Queiroga voltou a afirmar que não irá barrar a discussão sobre facilitar a compra de vacinas pela iniciativa privada, mas mostrou ceticismo sobre as chances de empresários conseguirem as doses em plena disputa global pelo produto. "Se é uma lei, não é 'fura-fila'", disse Queiroga.

Coordenadora do PNI, Fontana disse que a expectativa do governo é receber 30 milhões de doses de vacinas neste mês dos modelos Coronavac e Oxford/AstraZeneca. Ela não detalhou se todas seriam entregues pela Fiocruz e pelo Butantan. Como mostrou o Estadão, a Saúde não atualiza mais o cronograma de entrega para todo o ano, como fazia a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello. No site do ministério, há disponível um documento de 19 de março, totalmente defasado, que previa mais de 47 milhões de doses entregues em abril.

Transporte público

Sem dar detalhes, Queiroga disse que a Saúde prepara orientações para evitar que o País "chegue em cenários extremos". Segundo o ministro, a ideia é "disciplinar determinadas condutas". "Uso de máscaras é uma das medidas, de maneira rigorosa", afirmou. Queiroga também citou regras para o transporte urbano, além da ideia de testar passageiros e funcionários do setor, como motoristas.

Questionado se já não há casos "extremos" no País que justificam a adoção de medidas mais rígidas, como um lockdown, Queiroga desviou. "Estados já fizeram medidas restritivas e o resultado não foi o esperado", disse o ministro, que citou dificuldade de convencer a população a aderir às recomendações sanitárias. Queiroga não respondeu se essas medidas teriam maior adesão, caso o presidente Jair Bolsonaro apoiasse as recomendações.

Em junho de 2020 o Ministério da Saúde já lançou orientações sobre "retomada segura" das atividades, inclusive com regras ao transporte público e orientações para o uso de máscaras e distanciamento social. Queiroga não explicou o que mudaria com as novas regras.

Testes encalhados

Secretário-executivo da Saúde, Rodrigo Cruz informou que a Saúde deve distribuir os exames do tipo RT-PCR que vencem em breve, como mandou o Tribunal de Contas da União (TCU). O estoque foi revelado pelo Estadão, em novembro de 2020, quando havia cerca de 6,8 milhões de unidades encalhadas. Os testes venceriam no mês seguinte, mas tiveram a validade renovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por mais 4 meses. Agora, há cerca de 2,65 milhões de testes em estoque, sendo que quase 90% (2,34 milhões) vencem de 12 a 31 de maio.

Segundo Cruz, há ainda possibilidade de a fabricante do produto fazer uma doação de testes. Ele não informou o número que poderia ser entregue. O secretário também citou a possibilidade de compra de testes rápidos de antígeno, um pleito desde outubro, pelo menos, de secretários de Estados e municípios. O exame é mais ágil e tem boa capacidade para encontrar o vírus ativo no organismo.