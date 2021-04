Príncipe Harry reencontra integrante da família real

13/04/2021 | 13:10



Ao chegar no Reino Unido para o funeral do avô, príncipe Philip, príncipe Harry se reuniu primeiro com a sua prima, a princesa Eungenie.

Segundo o Page Six, Eugenie é o primeiro membro da família real britânica a ver Harry após mais de um ano em que ele ficou afastado da família real e se mudou para Califórnia, nos Estados Unidos, com Meghan Markle e o filho deles, Archie. Meghan, que está à espera de uma menina, não viajou com Harry para o funeral do marido da Rainha Elizabeth.

As atenções estão voltadas para o reencontro de Harry e do irmão, o príncipe William, quando eles serão vistos juntos pela primeira vez após a mudança para os Estados Unidos e a polêmica em torno da entrevista de Meghan para Oprah Winfrey.

O funeral, que acontece no dia 17 de abril, será reduzido por conta da pandemia do coronavírus. O Daily Mail afirmou que família real britânica alerta que é preciso que as pessoas não se aglomerem em torno do castelo de Windsor:

- É um momento muito difícil para as pessoas e as pessoas têm sentimentos muito fortes, mas temos que pedir a todos que coloquem a sua e a saúde e segurança de outras pessoas no topo de sua lista de prioridades e não entrem em Windsor. Todo o funeral, incluindo a procissão cerimonial, ocorrerá dentro das muralhas do castelo, reforçou John Story, prefeito de Windsor.

O jornal ainda revelou que o momento do funeral será de difícil para os irmãos Harry e William, que terão que lidar com memórias difíceis para os dois, como a morte da princesa Diana.

A tensão entre Harry e o restante da família real faz com que o funeral seja considerado pela imprensa britânica um dos eventos reais mais importantes e minunciosamente examinas por todos, já que pode definir o que será do marido de Meghan no futuro da monarquia.

O Daily Mail ainda notou que, apesar de tudo, os irmãos parecem estar dispostos a deixar a divergência de lado em homenagem ao avô. Isso porque, os dois emitiram comunicados sobre a perda de Philip quase no mesmo horário.

O tributo do príncipe William foi publicado apenas trinta minutos antes de Harry publicar sua homenagem no site oficial de sua fundação com Meghan Markle.