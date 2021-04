Ana Maria Braga chora com música de Marília Mendonça: -Tocou em uma ferida que poucas pessoas falam

13/04/2021 | 13:10



O Mais Você desta terça-feira, dia 13, foi marcado pela sofrência! Ana Maria Braga recebeu ninguém menos que Marília Mendonça e, além de conversar sobre a carreira e a vida pessoal da artista, a apresentadora acabou caindo no choro quando Marília cantou uma das músicas que lançou em 2021, Troca de Calçada.

O programa começou com um café da manhã preparado especialmente para a cantora com comidas típicas de Goiás, terra natal de Marília - que não deixou o detalhe passar despercebido:

- Estou impactada com esse café da manhã! Meu Deus do céu? Tanta coisa do meu Goiás [sic] que eu amo tanto, bolo de milho, pamonha?

Ana Maria, então, entregou que havia sido tudo de caso pensado:

- Em homenagem a você! Tem até pequi em cima da mesa [risos].

A dupla falou sobre as origens da cantora, que nasceu no interior de Goiás e começou a cantar desde cedo na igreja e, depois, no bar que sua família possuía. Marília revelou que começou a compor letras aos 12 anos de idade, e que passou a enviar e-mails secretos para uma agência de cantores sertanejos com algumas de suas composições - que acabaram sendo aprovadas e repassadas para diversas duplas como João Neto e Frederico e Henrique e Juliano.

A apresentadora então pediu que a Marília cantasse a primeira música, e a cantora contou que Troca de Calçada foi uma produção que se destacou das demais:

- Essa música, ela tem uma história totalmente diferente, não foi uma música feita com o intuito de ser algo comercial. É uma história muito legal, e ao mesmo tempo muito triste. Vou pegar leve nas histórias tristes, sofrer logo de manhã é complicado, né?!

Ao final da música, Ana Maria estava com lágrimas nos olhos e logo chamou um intervalo, declarando:

- Tocou em uma ferida que poucas pessoas falam e olham.

Ao longo do programa, Marília ainda falou sobre acompanhar o BBB21 e elogiou o talento de Juliette, que cantou a música Eu Sei de Cor durante a festa do líder Arthur - e ainda falou sobre as maquiagens que a paraibana faz no programa:

- A Juliette é um grande talento, ela é talentosa em tudo. Eu acho maravilhoso ela cantando, mas pra mim o talento do delineado dela não tem igual, eu não consigo nunca fazer aquilo que ela faz. Quero mandar um beijo pra ela, espero que ela veja isso depois que ela ganhar o programa. [risos]

Marília ainda revelou que, após sua gravidez, optou por uma dieta low carb para eliminar o peso ganho na gestação - e ainda contou que já emagreceu 21 quilos desde o nascimento do filho. Além disso, ela revelou que chegou a colocar um balão intragástrico para emagrecer quando mais nova, mas que o procedimento acabou lhe fazendo mal, de modo que ela optou por emagrecer seguindo uma rotina de dietas e exercícios físicos.