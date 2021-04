Grande ABC terá equipamentos para monitorar áreas de risco de deslizamentos

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



13/04/2021



O Grande ABC ganhará reforço para coletar dados em áreas de risco de deslizamentos. O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) realizará a instalação de 15 plataformas de coleta de dados geotécnicas em áreas de alto e muito alto risco de deslizamentos e movimentos de massa do Grande ABC.

As plataformas possibilitam o estabelecimento de correlação entre a quantidade de chuva e a umidade do solo, fatores que desencadeiam o deslizamento e movimento de massa nas encostas urbanas.

De acordo com Acacio Miranda, secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, os novos equipamentos reforçarão o trabalho preventivo realizado pelas Defesas Civis municipais.

“O trabalho de prevenção inclui o mapeamento das áreas de risco, a localização e constatação de situações que possam culminar em desastres ou acidentes. Por meio desta iniciativa, o Cemaden coloca o Grande ABC como região prioritária para o monitoramento geológico”, afirmou.

Os aparelhos serão instalados serão em Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. De acordo com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, São Caetano, por não conter áreas de risco alto e muito alto de deslizamentos, não entrou na lista.

Pesquisador do Cemaden, o geólogo Daniel Metodiev adiantou que alguns dos locais identificados para a instalação poderiam ser considerados como estratégicos, pois estão na divisa entre várias áreas de risco alto a muito alto em dois municípios.

“É muito importante salientar que todos estes locais propostos pelo Cemaden e pelas Defesas Civis do Grande ABC correspondem completamente com o mapeamento de risco geológico feito por diversas instituições de pesquisa”, afirmou. Segundo o especialista, cobrem áreas de concentração de ocorrências registradas no banco de dados do Cemaden, ocorridas desde 2005.