Project Makeover é um jogo que mistura moda com Candy Crush

Bianca Bellucci

Do 33Giga



14/04/2021 | 08:18



Project Makeover é um game que vive aparecendo como anúncio dentro de outros jogos mobile. A propaganda chama atenção porque promete testar o bom gosto do usuário quando o assunto é moda. Na prática, no entanto, o título entrega uma dinâmica um tanto diferente. É só mais uma das variações de Candy Crush, em que é necessário unir três ou mais objetos iguais.

Disponível para Android e iOS, o diferencial do Project Makeover é que ele tem um reality show como pano de fundo. Cada episódio traz um personagem que deve ter seu visual e seu imóvel transformados. Porém, as etapas da renovação, como lavar o cabelo do cliente ou derrubar uma parede da casa, só podem ser realizadas mediante um pagamento em moedas virtuais. Elas são conquistadas sempre que uma fase à la Candy Crush é concluída.

As etapas finalizadas do Project Makeover também garantem algumas notas virtuais de dinheiro, que podem ser usadas para comprar roupas para o seu avatar e móveis para o seu camarim. Esporadicamente, é possível ganhar itens para usar tanto no seu personagem como nos participantes do reality show.

É importante destacar que cada fase que o usuário não completa, ele perde uma vida. Ao todo, são cinco chances de continuar jogando e acumulando moedas. Quando elas acabam, é necessário esperar 20 minutos para receber uma nova oportunidade. Quem não quiser esperar pode pedir para outros jogadores enviarem vidas ou comprá-las com dinheiro real, pois o Project Makeover é um game do tipo freemium.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Project Makeover: dicas para dominar o game