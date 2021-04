Da Redação



13/04/2021 | 11:28



Um indivíduo portando um revólver aproveitou a manhã de domingo para roubar transeuntes na rua Almeida Brandão, no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Após o crime, fugiu a pé pela Rodovia Anchieta e sua ação foi denunciada pela polícia, que se deslocou para prendê-lo. Durante a fuga, roubou uma moto e, na ânsia de correr, caiu e sofreu lesões pelo corpo.

Ele foi encontrado na Rua Carlos Maranesi, detido por moradores no local, que avisaram a polícia. Com ele estava um revólver calibre 38, com 5 munições, duas delas deflagradas. Ele foi levado até 2º DP da cidade, onde permanece preso.