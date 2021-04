Sesc lança projeto inspirado na obra ‘Alice no País das Maravilhas’

Da Redação



13/04/2021 | 11:16



Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, é um dos grandes clássicos da literatura mundial, derivando em filmes, obras de arte, animações e muitos outros produtos que ocupam o imaginário coletivo. O Sesc Santo André apresenta uma mostra que traz a interpretação artística de oito artistas - muitos deles, arte-educadores - sobre a obra literária. Esse é o mote de reAlices: narrativas artevisuais, projeto híbrido composto por ações online e exibição física, disponível quando se tornar possível a visitação presencial à exposições de arte.

Para ativação das ações online do projeto, o Sesc Santo André promove no dia 13 de abril, às 17h, em seu perfil no Instagram (@SescSantoAndre) uma live com a participação dos artistas. Fazendo alusão à obra de Carroll, é um convite para um "chá da tarde" virtual. reAlices trará uma série de ações e uma programação integrada composta por oficinas em vídeo, cursos aplicados pelos artistas e vídeos sobre os artistas e suas obras. A visita presencial à exposição não é possível por ora, em função das medidas de combate à Covid-19. Enquanto isso, prévias da mostra serão compartilhadas com o público por meio das redes sociais e do site da unidade: http://www.sescsp.org.br/santoandre .

Seis momentos-chave do percurso de Alice no País das Maravilhas estão sendo interpretados pelos oito artistas a partir de técnicas diversas: Guta Moraes (Floricostura) com feltragem a seco, Mauro Yamaguti com muralismo, Renan Santos com ilustração, Nicole Bustamante com desenho em nanquim, Mariana Ser com fotocolagem, Ariádine com papercutting, Alex Rodrigues e Daniel Esteves com história em quadrinhos. O intuito é que o público seja a Alice enquanto os artistas representam os tradutores do que ela viu no país das maravilhas.

A exposição foi desenhada para transformar a cenografia atual da galeria em páginas imaginadas pela personagem título do livro. A ativação do espaço da unidade também colabora com a ideia da narrativa, já que se trata de um grande corredor, onde é possível imaginar um caminho cronológico transformado de acordo com os espaços em que Alice passa.

Os artistas foram provocados por Priscila Xavier e Tatiana Fujimori, do núcleo artístico do Sesc Santo André, a se inspirar em capítulos do livro que evocam imagens bem conhecidas pelo público, como o "chá maluco" com o Chapeleiro, o encontro com a Rainha de Copas, a queda na toca do Coelho e muitas outras.

"Dividimos todos os capítulos entre os artistas pensando nas imagens que poderiam ser representadas a partir de técnicas com que cada artista tem mais afinidade", explicam as curadoras, complementando que todos tiveram total liberdade poética para recriar o país das maravilhas, o que resulta tanto em imagens mais próximas das trazidas pelo livro quanto por outras mais abstratas.