Segunda ex-esposa de Tom Veiga critica entrevista da terceira ex-mulher do ator: Irônica e desrespeitosa

13/04/2021 | 11:10



A segunda ex-esposa de Tom Veiga, Alessandra Veiga, rebateu a entrevista que Cybelle Hermínio, a terceira ex-esposa do artista, deu para o jornalista Roberto Cabrini no último domingo, dia 11. De acordo com o jornal Extra, Alessandra afirmou que considerou o depoimento de Cybelle desrespeitoso e irônico:

Fiquei chocada de ela ter levado computador e ter estudado depoimento. Alguém avisa que era só uma entrevista, e numa entrevista você não precisa fazer isso. É só responder as perguntas, mas não responder perguntas com outras perguntas. Só responder mesmo, bem normal numa entrevista. Ela foi irônica com o Tom [sobre os áudios dele], foi desrespeitosa, insinuando que ele estava bêbado. Ele não está aqui para se defender.

Na entrevista, Cybelle negou ter agredido o ex-marido, Tom. Sobre o testamento, ela chegou a dizer que o intérprete de Louro José sempre soube que os filhos brigariam por causa de dinheiro. Alessandra ainda comentou:

Foi desrespeitosa com os filhos na tentativa absurda de virar o jogo, mudar o foco da agressão. Contra fatos não há argumentos. É a voz dele ali contando. Eu acredito nele. Todos mentem, só ela não? Falou nada com nada.

Tom Veiga morreu no dia 1 de novembro de 2020, e deixou um testamento que contempla a última ex-esposa, Cybelle, e os quatro filhos.