Proposta da Aneel é de reajuste médio de 9,90% em tarifa da Energisa Sul Sudeste

13/04/2021 | 10:31



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira, 13, abrir consulta pública para a revisão tarifária periódica da distribuidora Energisa Sul Sudeste a vigorar a partir de 12 de julho de 2021. Segundo a proposta da área técnica, a revisão vai provocar um efeito médio de reajuste de 9,90%, sendo 4,03% em média para consumidores conectados na alta tensão, e 12,13% para baixa tensão.

A consulta pública ficará aberta entre 14 de abril e 29 de maio.

Na proposta de reajuste, os encargos setoriais terão impacto de 3,01%, o que é composto principalmente por 2,11% do pagamento dos empréstimos da Conta Covid, criada para reduzir o impacto da pandemia do novo coronavírus no setor elétrico.