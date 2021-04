13/04/2021 | 10:08



O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista restrito teve queda de 2,0% em fevereiro, divulgou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o índice de média móvel trimestral das vendas registrou redução de 0,5% em fevereiro.

Revisões

O IBGE informou também nesta terça-feira que revisou o resultado das vendas no varejo ampliado em janeiro de 2021 ante dezembro de 2020, de uma queda de 2,1% para um recuo de 2,2%.

No varejo restrito, a taxa de dezembro ante novembro foi revisada de um recuo de 6,2% para queda de 6,1%.