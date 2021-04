Gilberto alerta Fiuk após cantor levar puxão de orelha de Tiago Leifert no BBB21

13/04/2021 | 10:11



A noite de segunda-feira, dia 12, foi tensa no BBB21! Isso porque os brothers tiveram que montar um novo pódio, elegendo os dois participantes que querem ver na final, assim como apontar o dedo para quem não irá ganhar o jogo.

Fiuk deu o que falar por conta de uma discussão com o apresentador da atração, Tiago Leifert. O cantor quis fugir da responsabilidade de indicar um participante que não ganharia o programa e deixou Tiago irritado.

- Não é assim que funciona. A pergunta é: quem não vai ganhar?, disse Tiago.

Fiuk, que havia dito que indicaria Arthur por apenas ter brigado com ele, rebateu o apresentador, dizendo que não consegue apontar um participante.

- Não, não é assim que funciona, Fiuk. Eu que peço desculpa para você. A pergunta é quem não vai ganhar. Da última vez, na terça-feira, eu perguntei quem vai sair?, você não quis responder, disse Leifert.

Em seguida, Fiuk disse que não conseguiria escolher e sua resposta estava dada, deixando Leifert sem paciência.

- De certa forma você torce para o Arthur não ganhar, por causa das brigas que vocês tiveram, declarou.

- Muito difícil colocar palavras na minha boca, mas pode interpretar assim, respondeu Fiuk.

E Tiago completou:

- Eu vou colocar então: você tá torcendo para o Arthur não ganhar, ele tá emparedado, e você também, então você tá torcendo para o Arthur sair.

A declaração de Fiuk fez com que Arthur não ficasse incomodado com o cantor e os dois se abraçaram. Após a dinâmica, Gilberto resolveu alertar o cantor:

- É o coração, mas é Big Brother, tem que jogar. Vai ter Paredão amanhã, você volta. Quando você voltar, a gente vai sentar naquela academia ali e ver quem vota em quem, declarou o economista.

Gilberto ainda aconselhou que Fiuk deveria pedir desculpas para Tiago Leifert. O cantor também revelou para Gil que ficou chateado por não ter ficado no pódio de Thais, revelando que ajudou muito a sister no programa:

- Eu acho que eu consegui ajudar muito ela aqui na trajetória dela também, assim como ela me ajudou em alguns momentos. Tem horas que a gente tem que pensar 100% no jogo e eu tenho um lado racional muito tapado.

Thais ainda revelou para Viih Tube que teve uma conversa com o brother e ouviu dele:

- Ele falou que ele percebeu que ele é só mais um carinha com quem eu quero ficar.

E Viih aconselhou a amiga:

- Ah, Thaís, ele está mexendo com o seu psicológico, desculpa. Ele não te colocou no pódio quando você queria colocar ele, da primeira vez; ele não te colocou no VIP; ele só começou a te considerar depois que eu tive uma conversa, eu me enfiei no meio e tive uma conversa com ele, aí ele te levou pro almoço, senão ele nem tinha te levado. Você para de ficar caindo nessa! Porque ele pode ficar chateado mesmo, mas você já ficou chateada mais de uma vez com ele.

O pódio de Viih Tube também deu o que falar fora do jogo! A sister elegeu Thais em segundo lugar e Juliette em terceiro.

Nas redes sociais, o namorado da youtuber, Bruno Magri, comentou que a produção da atração pensou que Viih não colocaria Juliette, rendendo polêmica na web:

- Cada um tem sua opinião. Pra mim, no jogo de hoje, o intuito da produção acho que foi a Victoria não colocar a Juliette no pódio. Acho que o Brasil queria taxar a Victoria. Só que a Victoria surpreendeu e colocou a Juliette no pódio. E aí se a Victoria não colocasse ela, o Brasil ia massacrar e chamar ela de falsa. E ela colocando, vão continuar chamando ela de falsa. E aí, isso que é o complicado né, nunca vão estar satisfeitos, disparou ele nas redes sociais.

No jogo, Viih ainda ouviu a opinião de Juliette sobre Thais:

- Eu não sei, não quero falar, mas eu acho que pode ser um dos dois. Agora, o Arthur, fez as coisas... eu queria que fosse o Arthur, né? Mas não depende de mim. A Thaís já tá sentindo, ela está falando o tempo inteiro. Ela está se entregando. Porque eu não me entrego não.

Do outro lado da casa, Pocah, Camilla de Lucas e João também de renderam assunto por causa da dinâmica!

João apostou que Pocah não ganharia o programa, deixando a funkeira bastante incomodada. Os dois trocaram comentários irônicos ao vivo e o clima ficou pesado!

Os dois conversaram após o episódio e o professor tentou esclarecer:

- As pessoas não conseguiram entender. O que te mantém no jogo são as alianças, e as pessoas na qual você se conecta aqui dentro. Isso não significa que se você não tiver aliança, você não vai sobreviver aqui dentro. Porém, eu particularmente acredito que se você consegue manter suas relações mais firmes, por um longo tempo dentro do jogo, te faz sobreviver. E qual é o risco da eliminação? O Paredão. Então se você não consegue manter suas alianças aqui dentro, corre o risco de ir mais vezes ao Paredão.

A troca de comentários entre eles rendeu assunto na internet e os internautas relembraram que os dois pareciam Lidi Lisboa e Jojo Todynho em A Fazenda