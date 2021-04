Marília Mendonça diz que chorou até três horas da manhã após cancelamento por causa de BBB21: - Passou porque não vi onde eu errei

13/04/2021 | 10:11



Marília Mendonça bateu um papo com o colunista Leo Dias e confessou que sofreu muito após ter sido cancelada no Twitter por não se posicionar sobre o cantor Rodolffo, que estava no paredão do BBB21 e vinha sendo defendido por ela até ele fazer declarações polêmicas que o eliminaram do jogo.

A cantora sertaneja contou que chorou até de madrugada, mas que a situação passou por não ter visto que havia cometido um erro:

- Eu fiquei uns dois dias mal. No primeiro dia, eu chorei muito, fiquei com os olhos inchados. Chorei até três da manhã, mas depois passou, porque não vi onde eu errei, até agora não identifiquei meu erro, declarou ela.

Marília, que até havia levantando torcida contra Karol Conká no início do programa, disse que se afastaria das redes sociais devido a proporção que o assuntou tomou, depois que ela ficou em silêncio sobre o paredão do sertanejo.

A cantora ainda relembrou outros cancelamentos que sofreu ao longo da carreira, como já ter feito uma piada transfóbica:

- Quando eu erro, eu não derrubo nenhuma lágrima, explicou ela, sobre ter reconhecido quando comete alguma falha.

Ela ainda afirma que deve ficar afastada mais um tempo do Twitter, mas que deseja volta para a rede social em breve.