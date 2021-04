Empresa oferece conserto de celular por delivery durante pandemia

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/04/2021 | 09:48



O Brasil lidera o uso de smartphones entre países emergentes. Dados da Anatel para janeiro de 2021 indicam que há mais de 235 milhões de dispositivos ativos em território nacional – 10% maior que a quantidade de habitantes. Apesar do número crescente, não é incomum que usuários optem pelo conserto de celular quando os aparelhos quebram. Isso se torna ainda mais frequente em tempos de pandemia, com uma crise econômica e mudança nos hábitos dos brasileiros, como estudo e trabalho remoto.

De olho no cenário atual – tanto pelo lado da crise econômica, quanto pelas recomendações sanitárias –, a Campinas Celulares, rede de assistência técnica e venda de acessórios para smartphones, passou a oferecer o conserto de celular por delivery, com a retirada e entrega do aparelho na casa ou no escritório do cliente. “Reparos como troca de tela, substituição de bateria e pane elétrica são concluídos em até duas horas”, afirma Clayton Mangulin, fundador e CEO da empresa.

Para fazer a solicitação, o usuário precisa acessar o site da Campinas Celulares e procurar pela loja que faz o conserto de celular via delivery mais próxima da sua localização. É possível conversar com uma das unidades via e-mail ou WhatsApp.

O conserto de celular está disponível nas 15 unidades da rede, que abrangem a região central de São Paulo e cidades do interior paulista. São elas: Campinas, Sorocaba, Bragança Paulista, Sumaré, Indaiatuba, Santa Bárbara d’Oeste e Mogi Guaçu. A empresa também conta com uma filial em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.