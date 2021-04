Como criar um canal no Telegram

Bianca Bellucci

Quem quiser ter acesso a uma poderosa ferramenta de transmissão de conteúdo online deve criar um canal no Telegram. Isso porque, por meio dele, o usuário pode se comunicar com grandes audiências – uma vez que o número de participantes é ilimitado. Outras vantagens da plataforma são assinar as mensagens enviadas com o nome do próprio canal e a possibilidade dos novos inscritos acompanharem todo o histórico.

A seguir, o 33Giga ensina a criar um canal no Telegram. O passo a passo foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android:

Abra o Telegram. Dê um toque no símbolo com um lápis desenhado – no iOS, ele aparece no canto superior direito; no Android, no rodapé. Selecione “Novo Canal”. Dê um nome para o canal do Telegram. Se quiser, também é possível adicionar uma descrição. Determine se o canal será público (qualquer um pode participar) ou privado (apenas terá acesso quem for adicionado pelo administrador ou obter um convite). Depois, crie um link, que será usado para convidar os usuários. Adicione ao canal algumas pessoas que já estão na sua agenda de contatos. Pronto! O canal no Telegram estará criado.

